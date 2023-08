Guillermo Michel, el polifuncional del equipo de Economía

En la lista de productos que integrarán los acuerdos de precios "habrá descuentos de impuestos a empresas que ingresen al acuerdo y una letra del BCRA para garantizar las operaciones de importacion en sus cadenas de producción".

La inflación

La cuestión de precios es más importante que de costumbre por la inflación galopante, y el temor ahora de un salto consecuencia de la corrección del tipo de cambio que acaba de realizar el BCRA el lunes 14/08.

El Ministerio de Economía explicó que se devaluó la moneda nacional para hacer frente a una fuerte caída en la cotización de los bonos (15%), fortalecer las reservas del BCRA, y atravesar "un momento muy difícil".

De acuerdo a la agencia Noticias Argentinas, el objetivo es que la inflación "no llegue a los 2 dígitos (N. de la R.: mensuales). Lo más importante es que si llega haya un patrón consistente de baja posterior. Si al no aumento de dólar hasta octubre le agregás políticas de ingreso en las empresas que vayan en línea con sus costos debido a la devaluación, si el tipo de cambio no aumenta y la infla no aumenta, llega un momento que van".

Un funcionario no identificado le dijo a la agencia de Marcelo Fígoli que se encuentran trabajando en medidas para "dar previsibilidad en los precios, que se ajusten a la realidad y evitar abusos".

Y que, tal como sucedió con el Impuesto País, se buscarán acuerdos compatibles con la estructura de costos de las empresas: "Sendero acorde con esta idea. Vislumbramos un pass trough más bajo. Hay que ver cuánto inciden los costos en cuanto a lo que venía subiendo. Los acuerdos de precios van a ser mucho más bajos que la devaluación".

La cuestión de las naftas será parte de las negociaciones con las empresas fijándose la incidencia real.

"Los acuerdos son voluntarios con las empresas, no obstante, habrá alguna clase de beneficio en términos de anticipos impositivos a diferirse (habrá incentivo para los importadores)", indicó.

-----------------------------------------------

Más contenido en Urgente 24

PASO 2023: Señora deja en visto a Axel Kicillof

Viral: L-Gante votó bajo fuerte custodia policial

PASO 2023: Abuelos votantes conmueven las redes

Telefe resucita clásico: ¿Idea maestra o falta de contenido?