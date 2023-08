Telefe resucita clásico: ¿Idea maestra o falta de contenido?

Mientras que el bando opuesto manifestaba: "¿Qué es esa cosa random de María la del barrio en Telefe? ¿Funcionará?", "Todos en el Martín fierro: 'QUEREMOS FICCIONES NACIONALES'. Telefe: bueno, pondré María la del barrio", "La pedorrada que van a dar en @telefe (María la del barrio) ... No había más vintage, algo en blanco y negro, no sé!... años hace que no veo ficción argentina, las terribles producciones nacionales que teníamos!!".

image.png

Por el momento, Telefe ha mantenido en reserva los pormenores en torno a la franja horaria en que la ficción será emitida. Por lo que habrá que esperar la asignación de su posición en la programación del canal y la correspondiente comunicación oficial al respecto.

