Fuerte retroceso del Merval y los bonos soberanos

Desde Rava Bursátil destacaban como los ADR -American Depositary Receipts- se están tomando un descanso después de las impresionantes ganancias que experimentaron la semana pasada en la bolsa de valores de Nueva York, llegando a valores no vistos desde el año 2019. Las empresas del sector energético lideran las pérdidas de hoy, con Edenor (EDN) a la cabeza perdiendo casi un 11% y volviendo a situarse alrededor de los US$ 15. Los bancos tampoco se quedan atrás, con Galicia (GGAL) cayendo más del 4,5%, Macro (BMA) más del 3,8% y Supervielle más del 3,5%. Por su parte, YPF (YPFD) cotiza alrededor de los US$ 15, registrando una caída de más del 2,6%.