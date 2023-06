JxC ratifica a Jorge Macri (pero llueven impugnaciones)

“Al momento de tratar la presente impugnación, esa Junta Electoral deberá evaluar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 97 de la Constitución de la CABA para ser candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y decidir si se encuentra legitimado por la Constitución para poder eventualmente asumir dicho rol”, dice el escrito consignado por el portal Infobae.

“Para ello deberá tener especialmente en cuenta que el Sr. Jorge Macri ha nacido y residido en la provincia de Buenos Aires durante los últimos cinco años anteriores a la fecha de elección —expone el texto—. Teniendo en cuenta, además que mantiene, según la propia página web del PRO, la presidencia de ese partido en la provincia de Buenos Aires, como así también, según sus declaraciones, ha presentado su renuncia al cargo de intendente del Municipio de Vicente López, provincia de Buenos Aires, recién cuando se estableció su precandidatura a Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, días pasados”, completa.

“De la observación del desarrollo de la carrera política del Sr. Jorge Macri surge la imposibilidad de que cumpla con el requisito de residencia establecidos en el artículo 97 de la Constitución de la Ciudad”, insiste el documento en este apartado.

Demanda Artaza.pdf

La otra impugnación fue presentada por el abogado Juan Pablo Chiesa, precandidato a alcalde porteño por el espacio Aptitud Renovadora, quien, en línea con anteriores presentaciones, solicitó la nulidad de la candidatura de Macri en base al presunto incumplimiento del requisito se residencia.

Según Chiesa, la precandidatura del actual ministro de Gobierno porteño "no cumple con el artículo 97 de la Constitución de la Ciudad" que exige para postularse a la jefatura de Gobierno, entre otros requisitos,"ser nativo de la Ciudad o poseer una residencia habitual y permanente en ella no inferior a los cinco años anteriores a la fecha de elección".

"Lo cierto es que de la información pública que he podido recopilar, si bien el impugnado manifiesta que vivió en la CABA más de 40 años, no he podido verificar de manera certera que ello sea cierto y fundado. Resulta de público y notorio que fue intendente de Vicente Lopez desde diciembre de 2011 hasta diciembre de 2021 fecha en la que asumió como Ministro de Gobierno de esta Ciudad. Es decir, presupongo que durante dicho lapso el precandidato vivió en la Provincia de Buenos Aires. No habiendo podido verificar que con anterioridad a dicha fecha hubiera vivido en esta Ciudad, a los fines de disipar las dudas al respecto es que impugno la candidatura del Sr. Jorge Macri", dice la presentación de Chiesa, a la que accedió Urgente24.

Chiesa también impugnó la candidatura de Graciela Ocaña a legisladora porteña por la lista de Martín Lousteau por el mismo motivo. "Soy el presidente de un nuevo partido político que competimos en la Ciudad de Buenos Aires solos, funde y arme mi propio partido para darle a los porteños candidatos porteños y una nueva alternativa para la ciudad, un recambio generacional de verdad, es cansador que no cumplan con la ley y cualquiera se presenta y se hagan los bonitos en la Tele", afirmó Chiesa en un comunicado.

Impugna candidatura JORGE MACRI X CHIESA (1).pdf

Las nuevas impugnaciones contra Jorge Macri se suman a la que el lunes presentó ante el tribunal electoral y la Corte Suprema la precandidata a jefe de Gobierno del Frente de Izquierda Vanina Biasi.

Jorge Macri respondió que “está claro quiénes no quieren que llegue. Los mismos que hacen la mayoría de los piquetes más violentos en la Ciudad“.

Además, el exintendente del partido bonaerense de Vicente López sostuvo que lleva “más de 41 años vividos” en la ciudad de Buenos Aires e insistió en que “está claro que los muchachos que viven desordenando esta ciudad no van a ahorrarse ninguna herramienta” para intentar que no sea candidato.

A pesar de la impugnación de la Izquierda, la junta electoral de JxC ratificó la precandidatura de Macri al admitir la lista denominada "Vayamos por Más", que postula a al primo de Mauricio Macri al gobierno porteño y a Franco Rinaldi encabezando la nómina de legisladores por la Ciudad.

La resolución adjudica a esta lista la letra "B" y designa formalmente a su apoderado, su responsable económico-financiero y su responsable técnico de campaña.

Esta oficialización fue presentada ante el Tribunal Electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tendrá un plazo hasta el miércoles a la medianoche para expedirse sobre su validez, según informaron fuentes de la campaña de Macri.

Más contenido de Urgente24

Crece en el peronismo el enojo con Máximo por el cierre de listas

Juan Schiaretti largó su campaña: ¿Invitación a Larreta?

Destrozaron a Andrés Malamud en TN y coinciden: "Massa quiere a Bullrich"

Sergio Berni, durísimo contra Alberto: "Traición", "burro" y "abandonado"