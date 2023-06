Dólar: ¿Qué anticipa el mercado de futuros sobre la divisa?

https://twitter.com/cbuteler/status/1673736865785036811 #Dólar....es

27/6



Mayorista $ 255,20 +0.24%

Banco Nación $ 266,00 +0.19%

Ahorro $ 438,90 +0.19%

Tarjeta $ 532,00 +0.19%

BLUE $ 494,00 +0.20%

MEP(AL30) $ 480,17 +0.28%

CCL(YPF) $ 509,40 -0,56% pic.twitter.com/Lb3LuCjh3B — Christian Buteler (@cbuteler) June 27, 2023

Es importante tener en cuenta que en mayo, el dólar mayorista experimentó un aumento del 7,6%, mientras que la inflación fue del 7,8%. Esto sugiere que junio podría mostrar una desaceleración tanto en la inflación como en la devaluación.

En este sentido, los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI) señalaron que el BCRA ha estado reduciendo la velocidad de apreciación del dólar oficial, lo que plantea la pregunta de si estamos entrando en un típico proceso de apreciación previo a las elecciones.

El lunes, el tipo de cambio oficial se ubicó en una Tasa Nominal Anual (TNA) del 74,5%, equivalente a una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 110,3%, en contraste con una inflación que se encuentra en el rango del 125% al 152% anualizado, es decir, entre el 7% y el 8% mensual. El lunes, el tipo de cambio oficial se ubicó en una Tasa Nominal Anual (TNA) del 74,5%, equivalente a una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 110,3%, en contraste con una inflación que se encuentra en el rango del 125% al 152% anualizado, es decir, entre el 7% y el 8% mensual.

image.png

Es cierto que el giro brusco no se dio a partir de este lunes, sino que viene desde comienzos de mes. Específicamente, el crawling peg llegó a viajar a una TEA de 169,4% (media de cinco días) para terminar moviéndose ayer a 115,7%, el menor ritmo en casi cuarenta días. En sintonía con este menor ritmo de devaluación y con la confirmación de Massa candidato, las tasas de futuros comienzan a descontar que de aquí hasta fin de mandato no habrá salto devaluatorio. Las implícitas comprimieron respecto del viernes en todos los plazos hasta fin de año: desde 1.128 puntos básicos la de julio hasta 459 la de diciembre Es cierto que el giro brusco no se dio a partir de este lunes, sino que viene desde comienzos de mes. Específicamente, el crawling peg llegó a viajar a una TEA de 169,4% (media de cinco días) para terminar moviéndose ayer a 115,7%, el menor ritmo en casi cuarenta días. En sintonía con este menor ritmo de devaluación y con la confirmación de Massa candidato, las tasas de futuros comienzan a descontar que de aquí hasta fin de mandato no habrá salto devaluatorio. Las implícitas comprimieron respecto del viernes en todos los plazos hasta fin de año: desde 1.128 puntos básicos la de julio hasta 459 la de diciembre

