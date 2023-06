Dólar blue pre-PASO: ¿Qué podemos esperar?

Hasta que no haya novedades de la renegociación con el FMI, se va a presionar a acelerar la dolarización de carteras por cobertura, esto es tanto por la caída del respaldo físico del peso como por el riesgo que genera un posible default en caso de no acordar Hasta que no haya novedades de la renegociación con el FMI, se va a presionar a acelerar la dolarización de carteras por cobertura, esto es tanto por la caída del respaldo físico del peso como por el riesgo que genera un posible default en caso de no acordar