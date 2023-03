Frank Holding, del escabeche a calmar los mercados globales

Holding es confiable para sus accionistas: “Él sabía cuáles eran los activos, los compró con descuento y se acumularon de inmediato”.

[Holding] está duplicando el tamaño y compró SVB con un descuento de US$ 16.000 millones. Logró un valor 15% inferior al valor al que SVB tenía los activos en sus libros.

Holding, junto con su hermana Hope Bryant, vicepresidenta del banco, y su cuñado, Peter Bristow, su presidente, han adquirido más de una docena de bancos de propiedad de la FDIC en las últimas 2 décadas.

La familia Holding controla First Citizens, y controla US$ 2.000 millones en acciones, según cálculos del Financial Times.

Las acciones del banco se dispararon más del 50%o el lunes 27/03 después de la compra de SVB, lo que resultó en una ganancia inesperada en papel de más de US$ 500 millones para la familia.

SVB era un prestamista para las nuevas empresas de Silicon Valley y sus inversores, que tenían grandes saldos en el banco y se les ofreció una cantidad de productos: desde líneas de crédito 'amigables' hasta grandes hipotecas e incluso financiamiento para bodegas. El depositante típico tenía un saldo mucho más alto que los US$ 250.000 protegidos por una garantía federal, y solo el 3% de los depósitos del banco estaban asegurados.

En tanto, First Citizens opera una red de 550 sucursales y es 30 veces más grande que SVB. Atiende en su mayor parte a clientes en pequeñas ciudades del sureste de USA.

Casi el 70% de los depósitos de First Citizens están asegurados, según datos de la FDIC, lo que significa que no son tan vulnerables a corridas bancarias como la que no soportó SVB.

First Citizens tampoco depende de la financiación mayorista, cuyo costo ha aumentado en forma simultánea a los aumentos en las tasas de interés.

En 2020, el banco realizó su mayor adquisición, al comprar el prestamista comercial CIT Group por US$ 2.000 millones.

Holding dijo ahora que el perfil financiero conservador de First Citizens lo había ayudado a ganar una de las subastas más grandes de la FDIC.

“Estamos orgullosos de ser reconocidos en el sector bancario por su conservadurismo y fortaleza”, dijo Holding. “Es una de las principales razones por las que First Citizens ha realizado más transacciones de la FDIC que casi cualquier otro banco desde 2009”.

Holding ve cierta superposición entre los clientes de SVB y sus propios clientes en Raleigh, Carolina del Norte, el 'Triángulo de la Investigación' porque es la sede de las mejores universidades y empresas de biotecnología.

Cuando no está explorando la industria en busca de acuerdos bancarios en dificultades, su pasatiempo es ser director de Mount Olive Pickle Company, un negocio local de encurtidos o escabeched en una localidad del mismo nombre de Carolina del Norte.

