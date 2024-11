"En el mejor momento", dice Caputo, pero patea salida del cepo para 2025

Citó que la inflación "prácticamente convergió al crawl más la inflación internacional", que la brecha cambiaria está en "los mínimos históricos, en los últimos 5 años", y que "la economía está recuperando".

"Es decir, que nunca hubo un momento mejor que este", dijo. Aún así descartó se vaya a levantar el cepo próximamente, lo que postergó para "el año que viene".

luiscaputo-fiel.jpg Luis Caputo, este martes en la conferencia de FIEL.

"Tenemos que salir del cepo. Es un tema de condiciones y no de tiempo. Y con el tiempo esas condiciones van a seguir mejorando. Pero sobre todo queremos hacerlo cuando estemos 100% seguros de que va a generar ningún problema en la economía, y así lo vamos a hacer", dijo.

Por otro lado, insistió en desmentir que la permanencia de las restricciones sea un obstáculo para la expansión de la economía, incluso pronosticó un crecimiento del 5% del PBI "aún con cepo". "No es cierto que no se puede crecer", dijo.

Y en esa línea agregó: "Cuando miramos la historia, o sea, Chile estuvo en control de cambios desde el 84 al 91, creció 6,1% por año, mientras que Latinoamérica creció al 2,6% durante esos años. Corea del Sur tuvo un tiempo entre el 80 y el 98, y creció en esos años al 7,9%, mientras que el mundo creció al 3,1%, ni hablar de lo que ha sido China en los últimos años".

"No es cierto que si no se sale del cepo no se puede crecer. Nosotros el año que viene vamos a estar creciendo al 5% o más, aún con cepo. Entonces, el año que viene, en algún momento se va a salir del cepo. Por lo tanto, la discusión de si se puede crecer con cepo o no, deviene irrelevante ", concluyó.

