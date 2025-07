El Tesoro ya acumula compras por US$1.174 M en el último mes

image

Doble confirmación de las compras

La propia Florencia Donovan mencionó que el Tesoro habría adquirido US$ 740 millones en la semana —según fechas de liquidación— mientras que Bloomberg Línea también reportó una compra por US$ 500 millones, lo que refuerza la hipótesis de una estrategia oficial sostenida.

Además, las reservas brutas del BCRA crecieron US$ 263 millones este lunes, lo que sugiere que las compras podrían haber continuado esta semana. Ayer, sin embargo, retrocedieron US$ 74 millones.

Este movimiento no es aislado. En junio, el Tesoro también logró colocar US$ 1.500 millones mediante el Bonte 2030, y el BCRA amplió en US$ 2.000 millones el acuerdo de repo con bancos internacionales.

Este movimiento no es aislado. En junio, el Tesoro también logró colocar US$ 1.500 millones mediante el Bonte 2030, y el BCRA amplió en US$ 2.000 millones el acuerdo de repo con bancos internacionales.

El refuerzo de reservas por estos canales totalizó aproximadamente US$ 4.700 millones, superando incluso los US$ 4.200 millones que se erogaron en julio por pagos de Globales y Bonares.

Facimex interpreta que este giro en la estrategia fue coordinado con el FMI, en el marco de la primera revisión del programa. El objetivo, claramente, es despejar dudas sobre la sostenibilidad externa y allanar el camino para destrabar el desembolso de US$ 2.000 millones que el Gobierno necesita de cara al segundo semestre.

¿Qué impacto puede tener esto en el riesgo país?

De mantenerse este sendero de acumulación de divisas, la compresión del riesgo país podría ser sólo una cuestión de tiempo, sostiene el informe. Sin embargo, Facimex advierte que en los próximos meses el principal driver de los activos financieros será el calendario electoral.

La incertidumbre política, sumada al contexto global volátil, podría atenuar los efectos positivos de esta mejora en el frente externo.

