El superávit es una mentira: Es todo cuestión de intereses

Resultados financieros con y sin estos intereses (dato en millones)



Abril: Superávit $17.409 vs Déficit $12.593

Mayo: Superávit $1.183.571 vs Superávit $1.010.387

Junio: Superávit $238.189 vs Déficit $433.931

Julio: Déficit $600.957 vs Déficit $1.854.380 https://t.co/4A9nP3Bhp6