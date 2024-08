Luis Caputo sobre los reclamos de CABA: "Le dije a Mauricio Macri que no entiendo..."

Luis Caputo y cruce con los Macri

Sobre los subsidios a los colectivos de CABA que Jorge Macri reclama, el ministro explicó: "Lo que estamos haciendo es igualar la situación que existe en todas las otras provincias del país con Ciudad y Provincia de Buenos Aires. La Nación tiene solo jurisdicción en las líneas interjurisdiccionales. El resto son propias de los gobiernos y municipios. Eso no quiere decir que el que viaje en colectivo en CABA no tenga subsidio, digo que lo decide Capital, lo tiene que subsidiar la CABA y Provincia de Buenos Aires".

"Lo que queda es que ellos decidan si le darán subsidios o no del boleto integrado a sus ciudadanos", añadió acerca de Macri y Kicillof.

Antes de la entrevista de Caputo en Rivadavia, Jorge Macri había dicho al anunciar un programa de enseñanza de inglés, que el plan del gobierno de Milei de dejar de subsidiar a las 31 líneas de colectivos de la Capital Federal provocará el colapso de las empresas o un aumento de tarifas que la ciudadanía no podrá absorber.

Sobre el fallo de la Corte sobre la Coparticipación de CABA, aclaró: "Estamos pagando y por adelantado, todos los viernes" pero indicó que "la queja es que CABA quiere que el pago sea por goteo diario. Pero la Nación está cumpliendo y lo estamos pagando por adelantado".

mauricio macri.jpg Luis Caputo contó que se cruzó con Mauricio Macri y hablaron de los reclamos de Jorge.

“Estamos pagando el 2,95% de coparticipación por adelantado, todos los viernes, la Ciudad se está beneficiando porque puede generar intereses, la discusión que hay es porque ellos pretenden que ese pago sea por goteo diario, es un tema de forma de pago, por eso yo no fui a la reunión en la Corte Suprema porque no me correspondía, era una reunión legal y técnica”, completó.

"Le dije a Mauricio Macri que no entiendo qué es lo que están protestando (el reclamo de Jorge Macri) porque lo estamos pagando por adelantando y él dijo que Jorge quiere que sea por goteo pero yo le expliqué que para eso se requiere ciertos procesos, un decreto presidencial, algunos dicen que va en contra de la coparticipación y estás generando un antecedente, pero de ninguna manera estamos incumpliendo con el fallo”, finalizó Caputo.

"El rebote arrancó"

Consultado sobre un rebote de la economía, puso reparos: "se está poniendo todo verde (sobre los indicadores económicos), es cierto, pero para que se sienta en la calle son muchos meses...por eso es importante no movernos en el orden macro. El rebote arrancó y no se cambiarán 100 años de historia y 16 de populismo extremo en 6 meses, pero sií se verán los frutos de lo que se está haciendo, hoy hay muchos sectores que se están recuperando a 2 digitos".

Sobre las jubilaciones y la movilidad sancionada en el Congreso, Caputo dijo que coincidía "totalmente" con el veto presidencial y añadió: "a los que votaron eso no les importan nada los jubilados" y que "quieren voltear al Gobierno".

