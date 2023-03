El mercado de bonos dice que hay acuerdo con el FMI

En LN+ afirmaron que hay "laxitud" del FMI (Fondo Monetario Internacional) en el acuerdo con la Argentina. No se entiende por qué motivo un periodista veterano y con conocimiento como Paulino Rodriguez acepta ese comentario de Martin Yebra: el mundo ha cambiado, se vive en escenarios precarios, ¿qué es la laxitud cuando para rescatar a la banca estadounidense la FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) ha gastado US$ 23.000 millones que ahora quiere quitárselos al JP Morgan, Goldman Sachs y otros? El mundo 2023 muta a pasos acelerados. Parece un ridículo Máximo Kirchner hablando de las rigideces que impone el FMI tal como los 'halcones' del PRO y otras viudas de Mauricio Macri se quejan de la 'flexibilidad' del Fondo. En la Casa Blanca de lo único que quieren hablar es de China en Sudamérica y en particular de 5G en la Argentina; y la presencia de Guillermo Michel en el equipo de Sergio Massa supone que la pregunta es cómo se activa el intercambio tributario con USA porque el Gobierno precisa de ingresos fiscales.