El FMI espera progreso en la negociación, Argentina se niega

¿Es tan desquiciado lo que pide el FMI?

Los números que presentó el ministro de economía, Martín Guzmán, hablan de un déficit primario de 3,5% del PBI. El propio ministro en la presentación que brindó para los gobernadores mostró que la estrategia del kirchnerismo es reducir ese déficit primario de manera gradual hasta llegar al equilibrio recién en el año 2026. Pero aún si el ministro cumpliera con esta promesa, aún si el ministro estuviese sentado en su despacho del palacio de hacienda, no hay garantías de que Argentina pueda hacer frente al pago de sus deudas si está en déficit. El déficit primario que Martín Guzmán pretende reducir gradualmente no incluye los pagos de intereses de la deuda, por lo cual, el déficit que importa es aún mayor, y no está en sus planes ni siquiera llegar al equilibrio primario.