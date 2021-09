El BCRA acelera: "Estamos en el horno"

Entre otras frases muy potentes, García dijo:

El presidente Alberto Fernández y los integrantes de la coalición gobernante necesitan fijar los ejes de capacidad, gestión y calidad de funcionarios para encarar los próximos 60 días hasta las elecciones generales del 14 de noviembre

Si las funcionarias y los funcionarios que no funcionan siguen en sus oficinas es una señal clara de inacción para enfrentar los problemas reales de la gente

Los números de la votación exhiben que el FdT perdió votos donde no debió perder. Aquellos sectores más fieles que siempre acompañaron al peronismo no concurrieron a votar o bien eligieron castigar, por ser abandonados

Si se compara la cantidad de votos en provincia de Buenos Aires entre las PASO 2019 y las del domingo pasado (12/09), el FDT perdió 1.689.053 votos, mientras que JxC ganó 308.916 votos.

FdT: 4.478.075 vs. 2.789.022

JxC: 2.841.073 vs. 3.149.989

Mientras muchos piden que el Gobierno acelere la asistencia económica vía emisión, alimentando la bola de nieve de pesos que genera más y más inflación, el analista financiero, Christian Buteler advirtió:

El gobierno algo tiene que hacer en materia económica. Más allá del resultado de las elecciones, la economía está peor que el 2015 y el 2019. La cuarentena eterna destrozó lo poco que quedaba en pie. 50% de pobreza, otra vez inflación en 50%, sin moneda, brechas del 80%, etcétera... Sin la derrota electoral, no hubieran hecho un cambio rotundo. Ahora, no les queda otra

La pregunta es cuál será ese cambio, qué rumbo tomarán. ¿Vamos a resolver los problemas de fondo o vamos a más populismo?

Si el gobierno decide atacar los problemas de fondo -inflación, déficit fiscal, moneda, pobreza, etcétera-, probablemente no revierta la situación en noviembre pero llegará mejor parado para el 2023

Si por el contrario vamos a más populismo, incentivar el consumo vía emisión, empleo público, castigando a sectores no afines, etcétera, tampoco logrará revertir la situación en noviembre pero corre riesgo de algún estallido de acá al 2023

Llama poderosamente la atención que el Gobierno no logre comprender que la destrucción del salario que generan sus medidas inflacionarias y tributarias no estén en el primer lugar de la lista de errores que cometió. Por el contrario, los profundizará y quienes padecerán sus efectos, principalmente, serán los electores que integran la base o núcleo duro: clase media baja y baja.