El agro liquidará US$ 1.000 millones: ¿Cambia la tendencia?

Hasta ahora, canal Uganda (tal como le llama Jorge Asis a LN+ por el país donde hay tanto gorilas), se burlaba por anticipado porque Sergio Massa no conseguía que el campo liquidara su producto que son dólares. Sin embargo, cuando aún no se cumplen 10 días hábiles de la gestión de Massa, y considerando que tanto Martín Guzmán como Silvina Batakis habían fracasado en ese objetivo, se afirma que han liquidado un monto de US$ 500 millones, con una proyección de US$ 1.000 millones, que obviamente no alcanzan a satisfacer las necesidades pero que pueden indicar un cambio de tendencia. O al menos que algunos propietarios de granos tienen una expectativa diferente. En el nuevo sistema que busca incentivar la liquidación del agro podría hacerle llegar al BCRA cerca de US$ 1.000 millones en una etapa inicial pero si funciona, será más dinero.