El acuerdo con el FMI incluye "mini" devaluaciones diarias

En cuanto a la cuestión cambiaria, Pesce desestimó la importancia de la brecha entre el dólar oficial y el paralelo, al decir

No sé cuál es el razonamiento de alguien que forma activos externos comprando un dólar a $200

En cuanto a la liberación de los tipos de cambio señaló que siempre que se ha utilizado esa estrategia se ha producido un tremendo overshooting -sobrerreacción del tipo de cambio, que se ubica por encima de su valor de equilibrio-.

Por eso, creo que hay que mirar la macroeconomía y evitar ese tipo de estrategias que no han dado resultados y que no los darán

El presidente del BCRA enfatizó que la solución está en aumentar las exportaciones, que este año alcanzarán un nivel de US$75.000 millones, pero que aún están lejos de los niveles que se pretenden.

Sobre esto, afirma

Nuestro objetivo es llegar a los US$90.000 millones. Debemos incrementar nuestras exportaciones, para solucionar nuestro problema de restricción externa, y ahí sí podremos ir levantando las restricciones cambiarias

Por otro lado, Pesce relacionó la restricción externa con al alto nivel de inflación -y no por el exceso de pesos en la economía- diciendo que

Nosotros creemos que la inflación es multicausal y no es solo un problema monetario, por eso si logramos resolver el problema de la escasez de dólares mediante un aumento de las exportaciones, vamos a resolver también otro problema estructural de la Argentina, que es el inflacionario

Al mismo tiempo, el presidente del BCRA se mostró optimista sobre la negociación con el Fondo Monetario Internacional -FMI-, diciendo

Vamos a llegar a un buen resultado, porque no estamos tratando con el FMI de los ochenta, que tenía exigencias recesivas. Hoy existe comprensión sobre los problemas de pobreza que tiene la Argentina y que cualquier proceso recesivo traería serios problemas a nuestra economía

Mientras que, con el tema del financiamiento, Pesce dijo que hay que cambiar la lógica de que la inversión solo puede llegar desde el extranjero, concluyendo que

Somos un país con alta capacidad de ahorro. Hay 4,4 billones de pesos esterilizados a través de las Leliq. Los plazos fijos han crecido este año el 50% y no cabe duda de que esto tiene que ver con la restricción externa. Debemos transformar ese ahorro en inversión productiva y financiamiento a las familias