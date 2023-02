Piden reunión urgente con Matías Tombolini por la leche

Con ello, se referían a las versiones que circulaban en la cadena láctea sobre las posibles presiones de Matías Tombolini, a la Industrian láctea para que no suba los precios al productor, caso contrario procedería al cierre de las exportaciones Con ello, se referían a las versiones que circulaban en la cadena láctea sobre las posibles presiones de Matías Tombolini, a la Industrian láctea para que no suba los precios al productor, caso contrario procedería al cierre de las exportaciones

Por ese motivo, el Centro de la Industria Lechera (CIL) pidió una reunión con el funcionario para aclarar toda esta cuestión y también para pedir cambios en el nuevo programa de Precios Justos que se lanzó el pasado viernes.

Como se mencionó, hasta el momento, Matías Tombolini no salió a desmentir las versiones, e incluso hay industrias que se acogieron a la orden del Secretario de Comercio de Interior.

mesa de enlace.jpg La Mesa de Enlace salió con los tapones de punta y desde el Centro de la Industria Lechera (CIL) pidieron una reunión urgente con Matías Tombolini para aclarar toda esta cuestión.

En un comunicado de prensa, los representantes de los productores comentaron que en los últimos días muchos tamberos recibieron por parte de la industria láctea "la anulación del informe de precio de la leche correspondiente al mes de enero, sin que mediara ninguna explicación de motivos. Se trata de una provocación en medio de una situación complicada, ya que este recorte inédito recae sobre un precio de la leche al productor de quebranto".

Ante ello, se recordó que en diciembre pasado el precio promedio de la leche que cobró el productor alcanzó los $66,24, lo que presenta un precio "bajísimo en dólares, que fija unilateralmente la industria. Los tambos están pasando un momento con insumos elevados en dólares, donde el precio ya está muy por debajo y lejos de los costos, hay menos leche, y sin reservas de alimento (o muy caras) para los próximos meses", precisaron desde la Mesa de Enlace.

"A los productores lecheros los agobian con distorsiones que siempre ajustan por el tambo. Si había dudas en cómo se forman los precios al productor en la leche, hoy se aclararon. La cartelización está a la vista y el productor necesita un sistema de pago que no esté al vaivén de los caprichos de la industria y del gobierno de turno. No tener un sistema de pago escrito tampoco ayuda", agregaron desde la Mesa de Enlace.

Reclamo de la Mesa de Enlace

Frente a todo lo que está sucediendo en la cadena láctea, la Mesa de Enlace reclamó que de manera urgente se termine con la política que afecta a los productores. Y además los dirigentes expresaron: "Esta distorsión burda repercute sobre todas las decisiones en el tambo: no ayuda a cuidar el ambiente, ni los animales, ni las personas que trabajan a diario. Es más, se está contribuyendo a la destrucción del sistema. Sin tambos no hay cadena. Sepan las autoridades que a los productores ya no los pueden seguir engañando".

En la parte final del comunicado, la Mesa de Enlace pidió que el Gobierno convoque a la dirigencia para trabajar en la eliminación de las políticas de intervención, y además que se aclaren los trascendidos y que el precio del productor se encuentre por encima de los valores actuales En la parte final del comunicado, la Mesa de Enlace pidió que el Gobierno convoque a la dirigencia para trabajar en la eliminación de las políticas de intervención, y además que se aclaren los trascendidos y que el precio del productor se encuentre por encima de los valores actuales

"Necesitamos propuestas serias que no ajusten por el lado de la producción, como una triste película que ya estamos viendo muy seguido. Los tamberos necesitan que se generen defensas y se propongan criterios, para ir hacia un sistema donde se pueda negociar el precio entre privados, y que se cumplan", concluyó el documento de los dirigentes del campo.