Inflación: Primera semana de agosto con subas en alimentos

Los productos que más subieron

En la primera semana de agosto, los panificados volvieron a quedar como el rubro que más se encareció: 5,3%. En las últimas cuatro semanas, los panificados subieron 10,9% en promedio.

Pan P.jpg En la primera semana de este mes, los panificados fue el rubro, entre los alimentos, donde más golpeó la inflación.

Por detrás, se ubicó el azúcar que también se reivindicó como uno de los productos que más se encareció en las últimas semanas: 4,1% en la primera semana del mes y 8% en las últimas cuatro.

Las verduras (+2,1%); los lácteos y huevos (+1,8%) y los aceites (+1,6%) cierran la tabla de los alimentos que más subieron durante la semana pasada.

En tanto, el consumo masivo, luego de varios meses de crecimiento continuo (incluso luego de la pandemia), está marcando una contracción.

Así lo estableció la última encuesta de CAME. Durante el mes pasado, y claramente por la pérdida del poder adquisitivo de las familias en medio de la aceleración inflacionaria, hubo una caída en las ventas de los comercios minoristas: cayeron un 3,5% en promedio contra igual mes del año pasado.

En el caso de los alimentos y las bebidas, la contracción fue mayor, del 6,2% En el caso de los alimentos y las bebidas, la contracción fue mayor, del 6,2%

alimentos supermercados.jpg En alimentos y bebidas, la contracción de las ventas fue mayor.

En julio, peor que en Venezuela

Cabe remarcar, por otro lado, que la inflación de la Argentina superó en julio la de Venezuela, que se ubicó en el 5,3% según una medición independiente del gobierno de Nicolás Maduro.

En efecto, la suba de los precios del mes pasado en Venezuela se desaceleró 9,2 puntos porcentuales respecto a junio, detalló el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), un organismo independiente integrado por expertos económicos.

De esta manera la inflación acumulada en los primeros 7 meses del año fue del 62%, mientras que la tasa interanual (julio 2021-julio 2022) se ubicó en el 139 %, según las cifras del OVF. Así, la tasa de inflación de julio, de acuerdo con la data del observatorio, es la cuarta más baja en lo que va de año.

La inflación de Venezuela según una medición independiente arrojó el 5,3% en julio, frente al 7,5% que estimaron las consultoras para la Argentina La inflación de Venezuela según una medición independiente arrojó el 5,3% en julio, frente al 7,5% que estimaron las consultoras para la Argentina

En enero, el alza promedio de precios de bienes y servicios fue del 4,8 %; en febrero, del 1,7 %; en marzo, del 10,5 %; en abril, del 3,6 %; en mayo, del 10,1 %; y en junio, del 14,5 %, la más alta de momento en 2022.

El OVF subrayó que los sectores que registraron los mayores incrementos el mes pasado fueron alimentos y bebidas no alcohólicas, con un 9,9 %; y bebidas alcohólicas y tabaco, con un aumento de un 9,4 %.

Por otro lado, el OVF indicó que, en julio, el costo de la canasta básica de alimentos —analizada para una familia de cinco personas— fue de 392 dólares, lo que supone un alza del 29 % respecto a julio del año pasado, cuando se ubicó en 303 dólares, según la agencia 'EFE.'

El Banco Central (BCV), la institución oficial que debe informar los registros de la inflación, no ha publicado todavía los datos de julio ni de junio; el gobierno de Maduro ya ha tenido controversias con la comunidad internacional por la calidad y el ritmo de divulgación de los datos de precios. En este sentido, el último número divulgado por el Banco central correspondió a mayo, cuando el aumento de los precios de servicios y productos fue del 6,5 %, con lo que la inflación acumulada en los primeros cinco meses fue de 23,9 %.

Cabe destacar que Venezuela salió en diciembre pasado de una hiperinflación en la que entró en 2017 y que, por cuatro años, redujo el valor del bolívar, lo que llevó a que la sociedad adoptara de manera no oficial al dólar en un intento por preservar sus ingresos.

Nicolás Maduro 2.jpg La inflación en Argentina superó en julio la de Venezuela.

El Indec da el dato de Julio

Este jueves 11, el Indec publicará en la Argentina el dato oficial de la inflación de julio, que, en promedio, para las consultoras privadas se ubicó en el 7,5%. El Indec habría registrado una cifra levemente menor empujada hacia abajo por el precio de la carne, según el relevamiento de expectativas de mercado que recoge el Banco Central y que proyectó una suba de precios del 90% para 2022 en su último informe, frente al 76% que había estimado un mes antes. Algunas consultoras, como FIEL, prevén que la tasa se ubique en los 3 dígitos en diciembre próximo.

Eco Go informó que su relevamiento de precios llegó al 6,8% el mes pasado, al 44,5% desde enero y al 69% en el último año, mientras que el relevamiento de precios minoristas de C&T arrojó un incremento mensual de 7,6%, "el más elevado desde abril de 2002, inmediatamente luego de la salida de la convertibilidad; incluso, superó al 7,2% que habíamos relevado en abril de 2016, cuando en la administración Macri se implementaron fuertes ajustes en los servicios públicos, aunque ese dato no está en las series oficiales porque todavía no había recomenzado la estimación del IPC".

Con el dato de julio, la inflación habrá acumulado 45% desde enero y casi 70% en los últimos 12 meses. El resultado de julio será el índice mensual más alto del año luego del 6,7% registrado en marzo y también el mayor desde 1991, cuando se puso en marcha el plan de convertibilidad, que eliminó la inflación por 10 años.

Luego del el 5,3% informado por el Indec para junio, cuando ascendió a 64% para los últimos 12 meses, para los economistas del sector privado las chances del Gobierno de lograr el ajuste fiscal del 8% del gasto real en el segundo semestre del año -comprometido con FMI-, reflejarán sus posibilidades de contener las presiones al alza; el primer semestre, con una devaluación lenta del peso, medida por la variación del tipo de cambio oficial y sin suba de tarifas, ya fue muy complejo por el déficit fiscal superior al equivalente a 4% del PBI y la fuerte emisión monetaria.Luego del IPC del 5,3% de junio y del 64% en un año informado por el Indec, los analistas privados estimaron que la inflación llegará al 90% en diciembre, aunque algunas consultoras ya anticipan una cifra de 3 dígitos.

En este sentido, el ministro de Economía Sergio Massa ya anticipó en su primera conferencia de prensa que los datos de los próximos dos meses serán los más duros para el Gobierno, aunque confió en que las medidas anunciadas para comenzar a reducir el déficit fiscal y cumplir con la meta del 2,5% del PBI acordada con el FMI permitirán reducir en forma gradual la desatada suba de los precios...