Dólar MEP -bolsa-

En cuanto al dólar MEP -o bolsa- cierra a $298,53 para su compra y $299,68 para su venta.

Dólar Contado Con Liquidación -CCL-

Sobre el Contado Con Liquidación -CCL- finaliza la jornada a un precio de compra de $309,83 y de $310,97 para su venta.

Dólar Qatar

El nuevo tipo de cambio, que agrega un anticipo del 25% al impuesto a Bienes Personales, redondeando en un dólar oficial Banco Nación de $167,5, resulta en $335.

Dólar cripto

El dólar cripto, que surge de adquirir criptomonedas estables -stablecoins- que siguen la cotización del dólar no tiene un precio de cierre -dado que el mercado cripto está abierto las 24 horas- cotiza, en promedio, a $289 para su compra y de $297 para su venta según los principales exchanges del país.

Dólar mayorista

En tanto, según lo relevado por el operador de cambio en PR, Gustavo Quintana, el dólar mayorista cerró a $ 160,50/160,70 por unidad, treinta y un centavos arriba del cierre de ayer

https://twitter.com/guspaqui/status/1590768231731843072 Con solo una rueda por delante para terminar esta semana el tipo de cambio mayorista acumula una suba de $ 2,11, contra $ 1,90 de aumento en el mismo lapso de la semana anterior — Gustavo P Quintana (@guspaqui) November 10, 2022

image.png Gráfico elaborado por Christian Buteler

Reservas BCRA

De acuerdo con el operador de cambio en PR, Gustavo Quintana, hoy la entidad monetaria finalizó con ventas por US$ 100 millones. Con este resultado, la autoridad acumula en la semana un saldo negativo de US$ 100 millones, mientras que en el mes la cifra asciende a US$ 863 millones.

Más contenido en Urgente24

El dólar tarjeta para extranjeros todavía no funciona

"Planeros con OSDE": Sigue el escándalo por planes sociales, dólares y prepagas

Duro cruce entre Cafiero y Feinmann

Javier Milei coquetea con el campo (y tiene chance)