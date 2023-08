Además, la entrada a la segunda mitad del año y la aproximación a las elecciones primarias (PASO) generan una mayor demanda de dólares en este período. Gustavo Quintana, de PR Operadores de Cambio, menciona que el mercado muestra una oferta limitada y una demanda más robusta, tendencia que se intensifica a medida que se acercan las fechas electorales.

Sebastian Menescaldi, director de EcoGo, señala que el reciente acuerdo con el FMI, aunque positivo, ha involucrado la necesidad de recurrir a un crédito en yuanes, lo que sugiere que las reservas internacionales están en una situación complicada. Esta percepción de escasez de divisas y preocupaciones sobre futuras devaluaciones contribuye a la demanda de dólares.

El proceso de dolarización típico antes de las elecciones se combina con esta debilidad en las reservas. Quintana afirma que la propensión a dolarizar sigue siendo alta debido a la falta de novedades económicas significativas. También menciona que algunos tipos de cambio, como el dólar Qatar, están influyendo en la demanda del mercado informal debido a su alto precio.

Dólar MEP: $515,05

Dólar MEP SENEBI: $533,89

Dólar CCL: $566,82

Dólar oficial: $288

Dólar tarjeta: $504

Dólar Qatar: $576

Dólar cripto: $554

Dólar mayorista: $277,40

image.png Ayer (1/8) el BCRA se desprendió en la última jornada de US$53,1 millones para calmar el MEP.

BCRA: Reservas comprometidas

Lo explicaba iProfesional, el Banco Central (BCRA) ha comenzado el mes de agosto manteniendo su tendencia de compras en el mercado de divisas (MULC). Sin embargo, esta dinámica no logra aliviar la creciente presión sobre las reservas internacionales. Tras el desembolso de US$ 2.700 millones al Fondo Monetario Internacional el pasado lunes, las reservas muestran su nivel más bajo en 17 años.

Con el propósito de evitar la utilización de dólares de las reservas, el Gobierno ha abordado los vencimientos con el FMI de manera innovadora. En primer lugar, canceló parte de esta deuda mediante un préstamo puente de US$ 1.000 millones obtenido del Banco de Desarrollo Latinoamericano (anteriormente conocido como CAF). Los US$ 1.700 millones restantes se abonaron utilizando yuanes, para lo cual se obtuvo la aprobación del Banco de China para extender la disponibilidad del segundo tramo del acuerdo de intercambio de monedas (Swap).

No obstante, esta acción ha dejado su huella en las arcas del Banco Central, resultando en un nivel de reservas brutas de US$ 24.032 millones al cierre de la jornada anterior. Este marcador representa el nivel más bajo desde mayo de 2006, reflejando una disminución de US$ 1.614 millones en un solo día, una caída de US$ 3.901 millones durante julio y una acumulada de US $20.556 millones en lo que va del año.

Los expertos de PPI (Portfolio Personal Inversiones) aseguran que "los US$ 1.000 millones del préstamo del CAF se contabilizan como deuda del Banco Central, lo que impacta en las reservas netas". De hecho, han estimado que

Las reservas netas han alcanzado un mínimo histórico de -US$ 9.896 millones Las reservas netas han alcanzado un mínimo histórico de -US$ 9.896 millones

image.png Gráfico de Salvador Vitelli

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FSalvadorVitell1%2Fstatus%2F1686806913281835013&partner=&hide_thread=false Hoy el BCRA cortó una racha de 7 ruedas compradora, quedando vendedor por un aproximado de u$s 100M.



Es la primera rueda vendedora desde el Dólar Maíz e impuesto a las importaciones extras. — Salvador Vitelli (@SalvadorVitell1) August 2, 2023

