Dólar, BCRA y una prueba de fuego para Javier Milei

Un nuevo esquema de liquidación podría ser una realidad, dado que el Gobierno depende de estos dólares para evitar fluctuaciones bruscas en el tipo de cambio y mitigar el malestar social.

Las reservas del BCRA

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/FinanzasArgy/status/1799164799013531916&partner=&hide_thread=false El directorio del FMI se reunirá el jueves para destrabar un desembolso clave para la Argentina de US$800 millones



La decisión se espera un día después del debate en el Senado sobre la Ley Bases y el Paquete Fiscal. — Finanzas Argy (@FinanzasArgy) June 7, 2024

El posible uso de reservas del BCRA para enfrentar el pago del swap con China encendió ciertas alarmas entre los inversores, que ven una fragilidad creciente en el peso. Según PPI, los rumores de que el Gobierno podría tener que repagar el tramo activo del swap chino con dólares del Banco Central no han sido bien recibidos.

No rollear este compromiso implicaría pagar US$ 4.900 millones entre junio y julio, sumado a otros US$ 2.600 millones en deuda global, lo que significaría desprenderse de US$ 7.500 millones en dos meses si no se llega a un acuerdo con China.

Las negociaciones con China para obtener facilidades no han prosperado, principalmente por el escepticismo sobre la viabilidad del BCRA bajo la administración de Javier Milei. Sin embargo, un posible alivio podría venir si se permitiera un prorrateo en cuotas, reduciendo la presión sobre las reservas.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/guspaqui/status/1799158389295161724&partner=&hide_thread=false El BCRA terminó la última rueda de la semana con ventas por US$ 27 millones — Gustavo P Quintana (@guspaqui) June 7, 2024

La prueba de fuego

La demora en la aprobación de la Ley de Bases y el paquete fiscal en el Congreso hasta julio generó incertidumbre sobre los logros del oficialismo. La consolidación de Francos en el gabinete y su capacidad de diálogo con la oposición marcan un punto de quiebre, aunque los cambios en el gabinete y los enfrentamientos en Diputados por la movilidad jubilatoria añaden complejidad a la situación.

La inestabilidad del dólar y los desafíos en la conducción económica se presentan en un momento donde se necesitan reformas macroeconómicas para desregular los mercados y promover el crecimiento.

Las demoras en la implementación de leyes necesarias ralentizan los resultados esperados, como la reducción de la pobreza y la recomposición salarial real.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SalvadorVitell1/status/1799149473857191964&partner=&hide_thread=false El RIPTE anotó una suba mensual del 6,7% REAL en Abril 2024, y una variación real interanual del -20%.



Segundo mes consecutivo que ESTE indicador sube más que la inflación.



Está -11% de Nov.-23. Supo estar -19% (vs Nov) en Feb.-24. pic.twitter.com/hzM39SfGau — Salvador Vitelli (@SalvadorVitell1) June 7, 2024

