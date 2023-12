¿Cuasimonedas a la vista? Esto aseguran desde el Gobierno

“Los argentinos no podemos gastar más de lo que nos ingresa. Tenemos que poner la caja en orden y entender que generar el déficit implica, a nivel nacional, o pedir asistencia al Banco Central, a la máquina de imprimir billetes generando inflación, o endeudarnos eternamente hasta colapsar en una crisis”

El vocero manifestó que, desde la perspectiva del Gobierno, "nuestra posición es la misma que deben tomar los gobiernos provinciales", ya que "no hay razón para que ellos tomen una postura diferente en algo que es tan razonable como no gastar más de lo que no tienen”. Adorni señaló que, aunque no pueden intervenir en las decisiones de los gobernadores:

"Se analizará"

Tal como informó Urgente24 en: Polémico Adorni: Ayuda que pidan los municipios por el temporal "se analizará", Adorni informó este lunes (18/12) que el Gobierno nacional dispuso el envío de personal de Protección Civil, Gendarmería, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y Fuerzas Armadas para asistir a Bahía Blanca tras los destrozos que ocasionó el temporal.

El vocero presidencial detalló que además se enviaron "5 equipos con 37 mil litros de combustible cada uno" para "abastecer generadores que requieran combustible adicional", además de que se contempla la "posibilidad de importar combustible de Brasil", y reiteró que el "trabajo operativo" de la asistencia quedará en manos del Gobierno provincial y de los municipios de la región.

Tras eso hizo una importante aclaración: “Los municipios que requieran ayudas específicas, se las requerían al Gobierno nacional y cada una de ellas será analizada individualmente”.

No explicó el vocero qué criterios se adoptarán para otorgar o no las ayudas a los municipios.

