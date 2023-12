Joe Biden preocupado por su impopularidad ante Trump

Según un promedio del Washington Post de 17 encuestas en noviembre y diciembre, el índice de aprobación de Biden ha igualado su mínimo histórico, ubicándose en 38% con 58% de desaprobación,

El último sondeo de CNN encontró que Biden estuvo detrás de Trump en Michigan por 10 puntos y en Georgia por 5 puntos.

image.png Las encuestas del New York Times y Siena College revelaron dominancia de Trump en 5 de los 6 estados más competitivos. Joe Biden sigue cayendo.

Las encuestas del New York Times y Siena College revelaron dominancia de Trump en 5 de los 6 estados más competitivos en los cuales el demócrata en 2020 derrotó al republicano aunque por márgenes estrechísimos: 10 puntos porcentuales en Nevada, 6 en Georgia, 5 en Arizona y Michigan y 4 en Pensilvania. Biden aventajaba a Trump por dos en Wisconsin. En 2020, Biden derrotó a Trump en esos seis estados, aunque por márgenes muy estrechos.

En este contexto, según pudo saber The Washington Post, Biden preocupado reunió a sus colaboradores más cercanos en la residencia de la Casa Blanca para cambiar la estrategia de cara a las elecciones y remontar su imagen en los sondeos.

La noche antes de que el presidente Biden partiera de Washington para celebrar el Día de Acción de Gracias en Nantucket expresó a su equipo, de acuerdo al diario que “sus cifras en las encuestas eran inaceptablemente bajas y quería saber qué estaban haciendo su equipo y su campaña al respecto. Se quejó de que su mensaje económico había hecho poco para mover la pelota, incluso cuando la economía estaba creciendo y el desempleo estaba cayendo, según personas familiarizadas con sus comentarios, que hablaron bajo condición de anonimato para discutir una conversación privada”.

Además, Biden enfrente una investigación de impeachment por parte de los republicanos de la Cámara de Representantes quienes formalizaron la semana pasada sus indagaciones de juicio político contra el presidente, a pesar de la falta de evidencia significativa de sus ganancias de sociedades ucranianas a raíz de de las aventuras de su hijo en el extranjero.

A diferencia de la preocupación que exhibe a sus allegados, en público niega la derrota empírica de las encuestas. Al salir de las oficinas, Biden dijo a los periodistas que le preguntaron por qué estaba perdiendo ante Trump en las encuestas que la gente estaba leyendo “las encuestas equivocadas”.

La única buena noticia de Biden en las últimas semanas ha sido su operación de recaudación de fondos; los únicos números propicios. The Washington Post afirmó que las personas familiarizadas con la iniciativa dicen que son optimistas en cuanto a que alcanzarán su objetivo de 67 millones de dólares para el último trimestre de 2023, normalmente un momento difícil para recaudar dinero debido al Día de Acción de Gracias y Navidad.

image.png Donald Trumo se vale de todos los puntos flojos de Biden como bastión de campaña.

Durante un período de 36 horas este mes, la campaña de Biden recaudó más de 15 millones de dólares sólo en el sur de California, dijeron las personas.

Biden recientemente expresó no estar seguro de buscar la reelección si Trump no estuviera en la carrera presidencial. Pareciera que su candidatura solo existe en función de la del favorito republicano “Pero no podemos dejarlo ganar”. “Él está aspirando, y yo tengo que aspirar”. Biden, de 81 años, si gana los comicios, concluirá su segundo mandato en 2029 con 86 años.

Donald Trump

A pesar de ser 4 años menor, Trump, envalentonado por las encuestas, se exhibe efusivo, poderoso y más extremista, sobre todo en los temas en los que Joe Biden claramente ha fallado.

El sábado pasado (16/12) prometió un gran operativo de deportación de inmigrantes en su primer día en el cargo en caso de ser reelegido. “En mi primer día de regreso a la Casa Blanca voy a poner fin a todas las políticas de fronteras abiertas de la Administración Biden, voy a parar la invasión por la frontera sur y comenzaré la más grande y masiva operación de deportación en el país”.

El informe del Pew Research Center, un centro de estudios estadounidense independiente indica que la población total de inmigrantes no autorizados en Estados Unidos alcanzó los 10.5 millones en 2021.

A principios de diciembre, en diálogo con Fox News, Trump prometió vengarse del supuesto “lawfare” que sufre y que tomará represalias contra los demócratas. “Si resulta que soy presidente y veo a alguien a quien le está yendo bien y me golpea muy mal, digo: 'Baja y acusalo'. Estarían fuera del negocio. Estarían fuera de las elecciones”.

