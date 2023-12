Diabetes: 5 cosas que elevan tu glucosa en sangre en Navidad

"Nuestras observaciones respaldan el hábito de un patrón de alimentación regular, incluido el consumo de desayuno y varias comidas más pequeñas para un buen control glucémico", concluyeron los investigadores.

Comer demasiada azúcar

Se sabe que uno de los problemas de salud asociados con el exceso de azúcar es la diabetes o el aumento de los niveles de glucosa en sangre.

Estas no son buenas noticias en ninguna época del año y menos en la navideña. Y es que, durante la Navidad abundan los dulces, pero es importante moderar su consumo. Al respecto, desde el sitio especializado Eat This, Not That explican:

"Los carbohidratos, incluido el azúcar, se digieren rápidamente y se liberan en el torrente sanguíneo. Los azúcares son una de las moléculas más pequeñas de carbohidratos, por lo que no tardan mucho en ingresar rápidamente a nuestro torrente sanguíneo y pueden hacer que el nivel de azúcar en la sangre aumente".

Beber poca agua

En Navidad hay muchas cosas por hacer y puede que las personas, en medio del trajín de las fiestas navideñas, no estén tan atentas a mantenerse hidratadas como es debido. Esto puede ser perjudicial para los niveles de azúcar en sangre.

De hecho, los expertos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC) han informado que la deshidratación es una de las cosas sorprendentes que aumenta la glucosa en sangre.

"Menos agua en el cuerpo significa que hay una mayor concentración de azúcar en la sangre", dicen los CDC.

Y continúan: "No tomar suficientes líquidos puede elevar el azúcar en sangre y el nivel alto de azúcar en la sangre puede hacer que una persona orine más, lo cual causa deshidratación".

Falta de sueño

La temporada navideña también se relaciona con insomnio o trasnochos por varios motivos. Pero, hay que tener cuidado, ya que la falta de sueño puede afectar el uso de la insulina en el cuerpo y descontrolar los niveles de azúcar en sangre, según expertos.

Acerca de esto, en el sitio web del Instituto de Investigaciones del Sueño (IIS) indican lo siguiente:

"Al dormir poco se elevan los niveles de cortisol y de hormona del crecimiento, y de hecho, ambas hormonas antagonizan los efectos de la insulina. Además, las personas que duermen poco tienen niveles más elevados de sustancias como TNF-alpha, Interleuquina-6, y proteína C-reactiva, sustancias todas ellas que aumentan la resistencia a la insulina".

Comer en exceso

Durante las fiestas navideñas es muy fácil caer en los excesos, sobre todo, cuando se trata de comida. En ese sentido, es bien sabido que al momento de comer hay que tener cuidado con las porciones, especialmente, las personas con diabetes.

Y es que, comer demasiado puede contribuir al aumento de peso que, a su vez, se relaciona con un peor control del azúcar en sangre y dificulta el manejo de la diabetes.

En ese sentido, los CDC han dicho: "Los estudios realizados muestran que las personas tienden a comer más cuando les sirven más comida; por eso, es realmente importante mantener el control de las porciones para manejar el peso y el nivel de azúcar en la sangre".

