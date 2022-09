Cuántos tipos de dólar hay en Argentina

dolar solidario.webp ¡Fuera confusiones! Los 5 tipos de cotizaciones del dólar utilizadas en Argentina

Este dólar es negociado directamente entre privados, a través de lo que se conoce como cuevas. Estos establecimientos pueden estar, por ejemplo, en el local de una galería de la peatonal Florida, pueden adquirirse a través de vendedores callejeros, conocidos como arbolitos.

Aunque el dólar blue existió siempre, su relevancia se hace presente tras la imposición del cepo cambiario en 2011. La discusión sobre el dólar paralelo volvió a ser protagonista tras el levantamiento de las restricciones del 2015, pero el ojo de la tormenta sobre el mercado cambiario retornó en 2019, con una nueva instauración del cepo al dólar.

En el actual gobierno, el dólar blue retorna recargado por la ampliación del cepo, que no sólo limita su compra con un tope de 200 dólares mensuales, sino que también le agrega un impuesto como recargo del 30%, y una retención del 35% a cuenta del impuesto a las Ganancias, además de una serie de inhibiciones para comprar dólares al banco por distintas situaciones.

Por eso, el dólar blue es protagonista de la economía argentina por lo menos desde hace una década. La imposibilidad de comprar dólares en el banco provoca que muchos ahorristas compren dólares en el mercado informal.

Dolar ahorro, turista y contado con liqui

Se le dice dólar ahorro a aquel que las personas que no están inhibidas, es decir, quienes pueden comprar dólares por homebanking o inclusive por cajero humano en sede bancaria, por hasta US$ 200 por mes. Este monto de 200 puede adquirirse al valor del dólar que informa el banco emisor, más un 30% del impuesto PAIS y un 35% extra a cuenta del impuesto a las Ganancias (que puede ser devuelto si el contribuyente hace el trámite correspondiente ante la AFIP).

Sin embargo, hay una serie de condiciones para aquellos que no pueden comprar dólar ahorro. Entre otros, quienes no tengan sus ingresos declarados, quienes cobraron parte de su salario mediante el programa ATP, quienes cobran planes sociales y los deudores de tarjeta de crédito con plan de pago a 12 cuotas.

Por otra parte, el dólar turista es aquel que se paga por realizar compras fuera del país, o bien dentro del país a servicios que están dolarizados, como Netflix o Spotify. El valor se compone de la cotización del dólar oficial a la que se le agrega el 30% en concepto de impuesto PAIS y un 45% a cuenta del impuesto a las Ganancias (que puede ser devuelto si el contribuyente hace el trámite correspondiente ante la AFIP).

dolar liqui.jpg La compra-venta de acciones o títulos de deuda es una opción para acceder al dólar conocido como contado con liqui

Algo a tener en cuenta es que si se poseen las condiciones para acceder al dólar ahorro, al monto tope de 200 dólares mensuales se les deberá descontar cualquier transacción realizada con dólar turista durante el transcurso de ese mes.

Finalmente, el dólar contado con liquidación es una operación por la cual una persona o una empresa puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda. Se trata de una operación legal y sin límites.

Dado que el Banco Central otorga un cupo limitado de dólares al sector industrial, el mercado contado con liqui es una fuente de divisas para las empresas e importadores. Así lo explica el economista Enrique Szewach en conversación con Infobae:

[El contado con liquidación] fue impulsado por el Gobierno ya que necesita un mercado informal donde canalizar transacciones para que algunas empresas puedan importar lo que el Banco Central no les provee, con el fin de no poner en peligro a las reservas [El contado con liquidación] fue impulsado por el Gobierno ya que necesita un mercado informal donde canalizar transacciones para que algunas empresas puedan importar lo que el Banco Central no les provee, con el fin de no poner en peligro a las reservas

