Córdoba sale a enfrentar primer vencimiento 2025: Cuánto debe

En particular, el CO26 forma parte de una tanda de bonos que no pudo ser renegociada por parte del Gobierno provincial. Si bien se intentó en numerosas oportunidades alcanzar un acuerdo de reestructuración para aliviar la presión sobre las arcas fiscales, el Centro Cívico obtuvo respuestas negativas no teniendo más remedio que practicar un “bypass” financiero para trasladar esa deuda en dólares a pesos, con la emisión de nuevos títulos.