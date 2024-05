Con los financieros en auge: Así retroceden el Merval y los bonos

image.png

Bonos y riesgo país

Los bonos en dólares son los protagonistas de la jornada, llegando a presenciar una mayoría de bajas

image.png

Mientras tanto, el riesgo país se ubica por encima de los 1.260 puntos a 1.261 puntos básicos.

image.png

Dólares

Así cerraban los múltiples tipos de cambio presentes en la economía argentina

Dólar blue (City Porteña): $1.120

(City Porteña): Dólar blue (GBA): $1.125

(GBA): Dólar blue (interior): $1.130

(interior): Dólar MEP: $1.070,07

Dólar CCL: $1.103,80

Dólar oficial: $927,80

Dólar tarjeta: $1.448,80

Dólar futuro: $898,50

Dólar cripto: $1.100

Dólar mayorista: $886,50

image.png

image.png Gráfico de Christian Buteler

image.png

En la semana compró US$ 750 millones, en mayo lleva adquiridos US$ 1.857 millones y desde diciembre 2023 US$ 16.581 millones En la semana compró US$ 750 millones, en mayo lleva adquiridos US$ 1.857 millones y desde diciembre 2023 US$ 16.581 millones

Más contenido en Urgente24

Interna familiar: La nieta de Carlos Menem, durísima contra Javier Milei

ChangoMás avanza con despidos masivos y hay protestas en varias ciudades

Alerta Naranja: Rusia anuncia petróleo en Antártida argentina / británica

Milei achica Correo Argentino con 'jugosas' indemnizaciones pero ni Marcos Galperin lo quiere