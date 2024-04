Fundación Capital a Javier Milei para que el ajuste fiscal sea "perdurable"

2 conceptos

"Una posible tensión en la brecha cambiaria podría ser un limitante del actual esquema de licuación. La misma podría darse en un escenario de eliminación del dólar blend (80/20), que debería estar en agenda de las autoridades, en línea con lo acordado con el FMI y en vistas de la necesidad de acumulación de divisas. En definitiva, se presenta un dilema entre la liberación del cepo y la licuación de pasivos del BCRA."

"(...) seguir acumulando divisas con un esquema de inflación en torno al 11% y un tipo de cambio que se desliza al 2% mensual y con un dólar blend donde el 20% se liquida en mercado financiero, es sin dudas un desafío. Las reservas al 10/12/2023 eran negativas en unos US$ 11.000 millones y hoy lo son en unos US$ 775 millones, por lo que a pesar de la mejora, frente a pasivos monetarios por US$ 51.000 millones, aún no están las condiciones para salir del cepo. Por lo tanto, debe seguirse trabajando en mejorar la posición de reservas netas del BCRA."

Conclusiones

"En conclusión, si bien se avanzó en el ajuste fiscal, la acumulación de reservas y el reacomodamiento de precios relativos, todo esto con una reconstrucción del acuerdo con el FMI y una política económica con más racionalidad, hacia delante está claro que existen muchos desafíos."

En detalle, el desafío es lograr que el ajuste fiscal sea perdurable, que la acumulación de reservas sea genuina (hasta ahora más relacionada con la cuotificación del pago de importaciones, donde no ayuda la presente divergencia entre una inflación que corre al 11% mensual y un tipo de cambio que gatea al 2%) y conseguir el necesario apoyo sociopolítico. En detalle, el desafío es lograr que el ajuste fiscal sea perdurable, que la acumulación de reservas sea genuina (hasta ahora más relacionada con la cuotificación del pago de importaciones, donde no ayuda la presente divergencia entre una inflación que corre al 11% mensual y un tipo de cambio que gatea al 2%) y conseguir el necesario apoyo sociopolítico.

---------------------------

