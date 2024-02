Prohibido fabular sobre ingresos de dólares 2024 (Fundación Capital)

Embed FMI Gita se lo dijo en la reunión. También habló del atraso cambiario. Caputo dijo: “Eso no lo vamos a tocar”. Pero su equipo trabaja en un atajo al estilo Sergio Massa: Economía va a cambiar el dólar “blend” y hará una devaluación encubierta. — jorge castro (@jorgejorge68) February 23, 2024

"Si bien las exportaciones agrícolas sumarían US$ 9.400 millones extra este año, resultan casi US$ 6.000 millones menos que las estimadas previamente , en un contexto de baja en los precios y ante el ajuste en los rindes por el calor intenso y la falta de precipitaciones de las últimas semanas."

hacia delante." "Para lograr cumplir con la meta de reservas pautada con el FMI, es probable la eliminación del dólar blend (80% a dólar mayorista y 20% al CCL), que implicaría US$ 13.000 millones extra (de realizarse antes de la cosecha gruesa)."

Una mayor acumulación de divisas es clave si lo que se quiere es avanzar en la eliminación de restricciones al acceso al mercado de cambios. Esto sin considerar una renegociación del acuerdo con el FMI que implique nuevos desembolsos. Una mayor acumulación de divisas es clave si lo que se quiere es avanzar en la eliminación de restricciones al acceso al mercado de cambios. Esto sin considerar una renegociación del acuerdo con el FMI que implique nuevos desembolsos.

Decodifiquemos estos datos: El dólar blend para exportadores provoca que el 20% de las exportaciones no pase por el BCRA. De mantenerse el llamado 'dólar blend', el Banco Central perdería US$ 16.000 millones. Si levantan esa medida y hacen que todas las exportaciones pasen por el Banco Central, el riesgo es que se amplíe la brecha cambiaria, al quitarle oferta al mercado paralelo.

Cuidado con las importaciones

En los siguientes fragmentos del estudio de la Fundación Capital es posible ir un poco más lejos:

"Desde el cambio de autoridades, las reservas internacionales se incrementaron en US$ 6.268 millones (US$ 2.700 millones hasta el 31/12/2023 y el resto en lo que va del 2024)."

"Esta importante suba, sin embargo, debe ser matizada en un contexto de pago de importaciones reducido por la Comunicación A 7917 (US$ 5.720 millones de diferencia frente a las importaciones efectivas), factor que se irá diluyendo con el correr de los meses (en abril las importaciones efectivas y sus pagos se igualarían y hacia el último trimestre los pagos seríansuperiores), a lo que se adicionan los pagos de deuda pública y privada por delante."

Números menos gloriosos

"En detalle, más allá del importante superávit comercial (US$ 19.025 millones), el efectivo ingreso de dólares por la cuenta de Bienes será distinto por

la existencia del dólar blend (-US$ 15.600 millones),

los primeros pagos de la deuda comercial heredada (-US$ 2.400 millones) y

el ahorro por el nuevo esquema de pagos de importaciones (+US$ 9.600 millones).

En estas condiciones, el ingreso neto de divisas por esta vía sería de sólo US$ 10.648 millones.

Por otro lado, el resto de las partidas del balance cambiario implicarán un flujo negativo de dólares en el año.

Se prevé un egreso por pagos de deuda privada por unos US$ 8.500 millones, una salida de US$ 773 millones en concepto de formación de activos externos y un déficit de la cuenta servicios por US$ 900 millones."

Embed ¿Si el blend se elimina recien en junio, y siguen liquidando al productor a dolar BN sin Blend los granos...quien vende un forward granos antes de junio? https://t.co/tvEkp4GlkB — Santiago del Solar (@Santiagodelsola) February 1, 2024

Sin dólar blend en abril

"En cuanto a los compromisos del Gobierno Nacional, en el año deberán realizarse pagos netos al FMI por US$ 828 millones, sin contemplar nuevos desembolsos.

Adicionalmente, hay pagos de deuda soberana a privados por US$ 4.357 millones.

En este escenario (...) la tendencia de las reservas es a una caída de US$ 4.000 millones en el año. Esto ubicaría las reservas netas claramente en terreno negativo, por lo que las autoridades podrían revisar los esquemas actuales.

En un escenario donde las autoridades eliminan el dólar blend en el mes de abril, el ingreso de dólares en concepto de balance comercial de bienes y servicios sería superior en unos US$ 13.000 millones, totalizando un superávit cambiario de bienes de US$ 22.593 millones y servicios de US$ 180 millones."

Vale mencionar que eliminar el dólar blend implica una baja del tipo de cambio efectivo para los exportadores, en un contexto de apreciación acelerada (-31,8% desde el 13/12/2023). Además, podría generar una ampliación de la brecha cambiaria, al eliminar el extra que se liquida mensualmente en este mercado."

Muy precario

"De esta forma, a pesar de la fuerte suba de las reservas en el comienzo del año, la caja en dólares sigue representando un desafío para las autoridades. Así, la eliminación del blend exportador luce probable para lograr capturar la mayor parte del superávit comercial y cumplir la meta de acumulación de reservas del FMI."

"De todos modos, la caja en dólares no es holgada y para avanzar en la eliminación de restricciones al mercado de cambios, que siguen mencionando las autoridades, se precisa una mayor acumulación de divisas."

"Para ello, es necesario que el programa económico genere la confianza suficiente para atraer inversiones y/o fondos frescos de organismos internacionales, cuestión que todavía no se evidencia."

