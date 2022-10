Bonos siguen en alza... y se viene acuerdo con Club de Paris

mercados.jpg Los números del martes 25/10.

Bonos

El GD30 (bono más operado) subió este martes otro 1,2%, lo que supone un incremento del 11,5% en la última semana. En la jornada del martes 25/10 se destacó también la suba del GD38, con un +2.7%.

Los dólares paralelos se mantienen estables en la franja $290 / $295.

El dólar blue cerró en $293, en tanto que el MEP y el CCL finalizaron la jornada en $293.6 y $305.8 respectivamente.

Con estas cotizaciones, los dólares paralelos acumulan 3 meses de estabilidad (el 15/07 el MEP había alcanzado los $292,50, con un máximo de $330 a fines de mismo mes).

El riesgo país se redujo nuevamente, esta vez en 50 puntos (-1.1%), a 2.494 puntos, de acuerdo al índice EMBI producido por JP Morgan.

Con esto, el mes de octubre acumula una caída del riesgo país del 7%. Respecto al máximo de julio pasado (2.943 puntos), la caída acumulada es del 15.2%.

El BCRA volvió a realizar compras netas de dólares en el mercado de cambios (MULC). Entre lunes y martes acumuló US$ 4 millones.

El índice MERVAL se disparó este martes +3%, impulsado por las subas en los sectores de transporte y generación de energía. Destacó Edenor (+10.2%), Transener (+7.6%) y TGN - Transportadora de Gas del Norte (+7.2%).

Con la suba diaria de 2.4%, el Merval en dólares (CCL) cerró en US$ 470.

Las empresas argentinas con cotización en Wall Street también cotizaron fuerte al alza, con una suba promedio superior al +3%. Se destacan Edenor (+8.75%) y Central Puerto (+6.5%).

En lo que va de 2022, el Merval ha mostrado un rendimiento positivo del 12.3% (+33% en los últimos tres meses), en un contexto de crisis mundial en el que los principales índices de acciones de USA y Europa acumulan pérdidas de entre 10% y 20%.

La brecha entre el dólar oficial ($162,1) y el MEP/BLUE se redujo al 80%, consolidando un acortamiento de la brecha por debajo del 100% evidenciado en meses anteriores.

Luego del ingreso de US$ 5.000 millones por el 'dólar soja', el Banco Central recibió US$ 700 millones que desembolsó el Banco Interamericano de Desarrollo. Según el criterio metodológico del Fondo Monetario Internacional, el stock de reservas netas del BCRA pasó de US$ 2.000 millones a fin de agosto, a US$ 7.000 millones a fin de septiembre, superando en más de US$ 1.000 millones la meta establecida con el organismo, de acuerdo con los cálculos de la consultora Econométrica.

¿Alcanza? Obvio que falta mucho pero los mercados aprecian la relativa normalización que está exhibiendo la economía argentina.

