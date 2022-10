Mafia & Fresco 1/4: Raro lo de Luis Otero en Mercado Central

luis-otero.jpg Luis Otero: ¿Qué hubiese hecho con el Mercado de Abasto en el municipio de Avellaneda?

Cuando se intentó ordenar el aquelarre, se le encargó la tarea a Cristian Della Ville, jefe de Administración y Comercialización de Ferias y Paseo de Compras. La opinión del juez federal Oscar Alberto Papavero, citado por Otero, fue excelente acerca de la tarea de Della Ville, en defensa de los legítimos intereses de la propia Corporación o sea el Estado, iniciando un empadronamiento imprescindible, que requería la presentación de la documentación que habilitaría a un permiso de uso "generando un vínculo entre la Corporación y los feriantes" (¡por fin!). Por lo tanto, hubo un censo de los ocupantes. El objetivo fue conocer

la antigüedad,

canon abonado y

demás condiciones de ocupación de los feriantes.

¿Por qué para Otero esto convierte al ordenamiento en tarea de "matones"? Es importante conocer esto porque Otero fue precandidato a alcalde del municipio bonaerense de Avellaneda, y él debería comprender la importancia de legitimar las cesiones de uso del espacio público si es que sigue ambicionando convertirse en funcionario público que representa el interés de sus electores / contribuyentes.

Papavero rechazó aquel pedido de amparo solicitado por los representados por Cattáneo, entendiendo que los amparistas no demostraron la manifiesta arbitrariedad o ilegalidad del acto impugnado. Esto es importante destacarlo porque luego ocurrió una contramarcha muy rara en sede judicial.

Pero en aquel fallo inicial de Papavero hubo un fragmento muy significativo que Otero no conococió de aquel amparo que rechazó el juez Papavero:

(...) un primer análisis de la pretensión, a la luz de las pruebas arrimadas, permite afirmar que los accionantes no han acreditado, con el suficiente rigor técnico y respaldo instrumental, el título jurídico en que apoyan su derecho de mantenerse en la ocupación de los inmuebles comerciales referidos. Repárese en que más allá de invocar la relación jurídica con el tercero [la firma Inmobiliaria El Mundo S.A.], que les habría subarrendado los espacios que hoy ocupan y a la que pretenden que se le atribuya efectos ultra activos [se “disponga la inmediata restitución de las condiciones […] a la situación que tenían a la fecha 31 de enero de 2022”], lo cierto es que no acompañan ningún instrumento que permita corroborar los términos y duración del pretendido vínculo (...). (...) un primer análisis de la pretensión, a la luz de las pruebas arrimadas, permite afirmar que los accionantes no han acreditado, con el suficiente rigor técnico y respaldo instrumental, el título jurídico en que apoyan su derecho de mantenerse en la ocupación de los inmuebles comerciales referidos. Repárese en que más allá de invocar la relación jurídica con el tercero [la firma Inmobiliaria El Mundo S.A.], que les habría subarrendado los espacios que hoy ocupan y a la que pretenden que se le atribuya efectos ultra activos [se “disponga la inmediata restitución de las condiciones […] a la situación que tenían a la fecha 31 de enero de 2022”], lo cierto es que no acompañan ningún instrumento que permita corroborar los términos y duración del pretendido vínculo (...).

feria minorista3.jpg Curioso y quizás inexplicable Feria Minorista en el Mercado Central.

El giro sorpresivo

Las fajas de clausura aplicadas a quienes no se ajustaron a derecho en el empadronamiento necesario, fueron violentadas, y más tarde hubo una nueva presentación judicial de los ilegales -según el 1er. fallo del magistrado- basada en que "la explotación de los locales y puestos resulta la única fuente de ingresos para los amparistas y sus familias" y -como medida urgente- pidieron se dictara una orden que les autorizara el acceso a tales sitios para resguardar sus bienes y continuar con la explotación.

Es lo que sucede siempre en la Argentina K: en nombre de supuestas emergencias sociales individuales se solicita violentar el orden jurídico preexistente. A esto se le llama Inseguridad Jurídica.

Es imprescindible dejar constancia de una convicción de Urgente24: Una ilegalidad que consigue permanecer en el tiempo no es un derecho adquirido sino que sigue siendo una ilegalidad. Una ilegalidad no se convierte en legalidad por su persistencia.

El abogado Cattaneo mencionó la necesidad de permitirle a los ilegales ser tratados como legales por ser "un derecho humano". En nombre de los derechos humanos se han cometido enormes injusticias porque en estos tiempos hay un abuso de tal condición.

En definitiva, con similar argumento al que utilizan quienes ocupan tierras ilegales y luego solicitan el título de propiedad, los defendidos por Cattaneo intentan que permanezca en el tiempo (2022 / 2023) la situación vigente con la Inmobiliaria El Mundo (hasta 2021), que era un perjuicio para la Corporación, que vela por los intereses del Estado, que son todos los ciudadanos, más allá de los amparistas.

-------------------

Más contenido en Urgente24

Oficial: Gabriel Rubinstein Nº2 de Sergio Massa ¿y el dólar?

Massa, en el paredón: Entre 2 demonios y las tentaciones

La Guerra por el BCRA que no supimos conseguir

Terror en la City: Multas a los bancos por abuso de WhatsApp