Bitcoin vs Ethereum ¿Cuál es mejor criptomoneda?

Principales riesgos involucrados al invertir en Bitcoin

Al igual que cualquier criptomoneda, Bitcoin también es especulativa, y aunque muchas empresas la usan, no se sabe si con el tiempo será aceptada de forma masiva. De no generalizarse, puede perder su valor y volverse inútil.

Otro de los problemas que tiene y puede aplicarse para ambas monedas y todas las cripto, son los problemas de privacidad. Ninguna transacción en Bitcoin es anónima, por lo que la información y datos de las personas se pueden rastrear de forma sencilla.

Aunque este problema puede mitigarse usando un programa VPN que permite una navegación anónima y segura, e imposibilita el rastreo de tus datos e información por internet. Entre las principales VPN gratuitas siempre encontrarás alguna con funciones específicas para proteger tus transacciones en criptomonedas.

Por último, otro de los inconvenientes de usar Bitcoin es la gran cantidad de energía que necesita su proceso de minado. Ese gasto energético comienza a preocupar a los reguladores e inversores, tanto que podrán suspender Bitcoin como forma de pago.

Ethereum es una de las tecnologías de blockchain más importantes que existe, su moneda se llama Ether y cuenta con una gran variedad de proyectos alojados en su cadena de bloques.

Son muchos los que utilizan Ethereum, por ejemplo, la mayoría de las finanzas descentralizadas y los juegos NFT que usan tokens no fungibles. Quizás una de las ventajas más importantes que aporta Ethereum es que es una tecnología de código abierto, esto quiere decir que desarrolladores de todo el mundo pueden crear aplicaciones en la cadena de bloques que al tener éxito benefician la moneda Ether y al mismo Ethereum.

También, permite la creación de contratos inteligentes en la red, es decir, los usuarios podrán hacer sus transacciones sin ayuda de un tercero, además de ser más seguras y creíbles. Esta ventaja pone a Ethereum por encima de la mayoría de su competencia porque es más segura.

Y un último punto a favor, es que en términos de gasto de energía es mucho más eficiente que otras criptomonedas y sobre todo mucho más que Bitcoin.

Principales riesgos involucrados en Ethereum

Algo de lo que no escapa ninguna criptomoneda es de la especulación, por lo que no se garantiza la adopción general de Ether o Ethereum. Esta blockchain no es tan popular como Bitcoin, por lo que es más difícil que llegue a ser un medio de pago entre comerciantes, quienes solo aceptan una forma de criptomoneda y suele ser Bitcoin.

Aunque la tecnología blockchain ha representado un cambio favorable al sector financiero y de inversión, todavía hay quienes se reúsan a creer que esta sea tan revolucionaria. Esto puede ser un inconveniente para Ethereum ya que su ventaja radica justo en su tecnología blockchain.

¿Cuál deberías elegir?

La respuesta correcta es depende. Dependerá de la cantidad de dinero que se tenga disponible para invertir y el tipo de inversión que se desee hacer para escoger entre alguna de las dos. Hay que tener presente que ambas son inversiones de alto riesgo, por lo que, hay que estar dispuesto a enfrentar los niveles de riesgo y volatilidad en cualquiera de los dos casos.

Por su parte, Bitcoin es una “inversión más segura” en el sentido que es más conocida, y es más fácil encontrar quienes la reciban como pago, así como personas dispuestas a un intercambio. Sin embargo, Ethereum a largo plazo tiene más oportunidades de crecimiento, por lo que si el capital de inversión es bajo, esta criptomoneda seria la opción ideal.

Una inversión adecuada puede ayudarte a optimizar tu dinero, pero las criptomonedas no son adecuadas para todo tipo de inversión.