Bitcoin: ¿Por qué cae su precio?

Podemos seguir una tendencia y hacer algunas proyecciones. Pero estas proyecciones no pueden incluir eventos inesperados. Es decir, la probabilidad no cubre muy bien las excepciones. Los analistas, no contemplaban la llegada de la variante ómicron y los anuncios de un cambio de la política monetaria por parte de USA. Estos eventos inesperados lo cambian todo. Hace unos meses, los datos nos sugerían que las probabilidades estaban del lado de los optimistas. Ahora, el ambiente es mucho más mixto.