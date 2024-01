Bitcoin, su ETF y los US$ 47.000, ¿qué se espera para 2024?

Se espera que la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) diga algo sobre las solicitudes de empresas conocidas como ARK Investments antes del 10 de enero. Se espera que la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) diga algo sobre las solicitudes de empresas conocidas como ARK Investments antes del 10 de enero.

Si se da el visto bueno, que seguramente va a traer cola con otras empresas como BlackRock y Fidelity, se podría estar marcando el comienzo de un nuevo juego de inversión institucional en Bitcoin, llevándolo a valer cerca de los US$ 80.000.

Gautam Chhugani y Mahika Sapra estiman que podríamos ver unos US$ 15.000 millones en entradas para el 2024. Y para el 2028, creen que el 10% del Bitcoin va a estar en esos ETF.

Esto cambiaría de forma radical la manera en la que se compra y se guarda esta criptomoneda.

El halving

Otro tema importante que se viene es el halving de Bitcoin, que está previsto para abril de 2024. La historia nos dice que estos eventos, que bajan las recompensas por minar BTC, hicieron que el precio suba fuerte después. AllianceBernstein piensa que esta tendencia se va a repetir, alimentando más todavía la subida del Bitcoin.

image.png

James Seyffart, que es un analista de ETF en Bloomberg, explica que esta predicción se basa en que la SEC el año pasado dejó que se aprueben los ETF de futuros de Ethereum.

Seyffart marca que la SEC no puso en duda que Ethereum sea una mercancía durante el proceso de registro de ETF en la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC). Según él: "La CFTC está diciendo sin vueltas que Ethereum es una mercancía. No lo llaman valor. [...] La SEC aprobó los ETF de futuros de Ethereum. Así que, de vuelta, Gary Gensler no va a decir en palabras claras si Ethereum es un valor o una mercancía, pero al aprobar esos ETF de futuros de Ethereum, están aceptando medio implícitamente que esos futuros de Ethereum son futuros de materias primas".

Esta visión positiva sobre Bitcoin, Ethereum y el mercado de criptomonedas en general la comparten varios que saben del tema y tienen peso en la opinión.

Denelle Dixon, CEO de Stellar Development Foundation, arroja que se viene un boom de la tokenización y las transacciones basadas en blockchain, mejorando la inclusión financiera en todo el mundo.

Paul Brody, que lidera los asuntos de blockchain en EY a nivel mundial, tiene confianza en el crecimiento del ecosistema de las criptomonedas gracias a la implementación del Reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCA) en la Unión Europea.

