BCRA: US$ 491 millones del BOPREAL y ventas en el MULC

En caso de que la demanda por la Serie 3 en alguna licitación supere el monto máximo de emisión, el mecanismo de adjudicación será a prorrata de los montos demandados.

El BCRA ya colocó la totalidad de la Serie 1, por VN US$ 5.000 millones, y de la Serie 2, por VN US$ 2.000 millones. Por otro lado, desde que entró en vigencia la facilidad de que las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) con deudas registradas en el PADRON por hasta US$ 500.000 puedan acceder al Mercado Libre de Cambios (MLC) para cancelar la totalidad de sus pasivos en forma escalonada sin necesidad de suscribir los BOPREAL, más de 3.300 MiPyMEs realizaron pagos de deuda de importaciones por un total de US$ 131 millones.

image.png

Fuertes ventas del BCRA

Un hecho que no pudo pasar desapercibido hoy fue la interrupción de la racha compradora del BCRA. La autoridad monetaria, en esa ocasión, tuvo que desprenderse de 142 millones de dólares.

image.png

Aun así, tal como señala el operador de cambios en PR, Gustavo Quintana: "En febrero el BCRA acumuló compras por US$ 2.357 millones y desde el 13 de diciembre totaliza ingresos por US$ 8.492 millones."

