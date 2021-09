BCRA, Pimco, Templeton y un combo explosivo poselectoral

Cuando vos mirás la base monetaria vs. las reservas, la cuentita te da $500 el tipo de cambio. Cuando hacés Leliq+Pases+BaseMonetaria, la cuentita te da $1.300 el tipo de cambio de cobertura Cuando vos mirás la base monetaria vs. las reservas, la cuentita te da $500 el tipo de cambio. Cuando hacés Leliq+Pases+BaseMonetaria, la cuentita te da $1.300 el tipo de cambio de cobertura

No quiere decir que vayas a eso, pero el tipo de cambio se alimenta de la salud del BCRA: cuanto más podrido está, cuanto más debas, el tipo de cambio y la inflación tienden a subir más.

Lo que quiere decir es que subiría mucho todo si se abriera todo. Por eso, no lo van a hacer.

2. Meter una suerte de Plan Bonex como en el '89 y decirle a los ahorristas: 'no vengas ahora a buscar tus pesos, te damos este papelito y vení dentro de tanta cantidad de años'".

Si bien la Casa Rosada instala que el BCRA tiene poder de fuego, preocupa lo que está pasando con grandes fondos de inversión como Pimco y Templeton, que buscan salir de sus posiciones en pesos por lo que pueda pasar tras las elecciones del 14 de noviembre, según Infobae:

Lo que se ve en el Senebi es que hay fondos del exterior que quedaron atrapados en pesos como Templeton y PIMCO. Entre ambos se estima que tienen el equivalente a más de USD 1.000 millones tomando un dólar de $ 190. Si siguen saliendo del país van a empujar el dólar a niveles impensables que obligarán a tomar más medidas de restricción. Pero desde el lado del Gobierno están pensando en una manera más lógica y menos traumática para detenerlos. Vieron que en una de las licitaciones no renovaron sus bonos CER porque pidieron tasas más elevadas que las que convalidó la Secretaría de Finanzas. Creen que si en las próximas licitaciones pueden retenerlos mejorará el panorama, porque no solo están empujando al contado con liquidación, sino que son activos vendedores de bonos en pesos, y los empujan a la baja

Según tiene en la mira el mercado, el Gobierno ya gastó el 70% de los DEG del FMI y están cayendo muy fuerte los ingresos por la liquidación, típico en esta época del año.

Este martes (28/09), el ministro de Economía Martín Guzmán vuelve a salir a la cancha en busca de refinanciar $184.000 millones y un extra para el gasto electoral. Sin dudas, será otra prueba de fuego.

El problema es que el oficialismo no logra revertir la fuerte expectativa de devaluación e inflación que se está instalando tras las elecciones. Los tipos cambio Dólar CCL y Dólar SENEBI, con los que empresarios huyen del peso, ya están rozando los $200, mientras los números hablan: hasta el 14 de noviembre, se estima una emisión monetaria de $1.700 millones diarios.