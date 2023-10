BCRA: Pierde su racha compradora y paga al Club de Paris

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fcbuteler%2Fstatus%2F1709324533289664859&partner=&hide_thread=false Las #Reservas terminan en u$s 26.566 millones

En el día bajan u$s 69 millones

En el mes caen u$s 354 millones

En el año disminuyen u$s 18.022 millones pic.twitter.com/WnPuoQ2Qav — Christian Buteler (@cbuteler) October 3, 2023

Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) precisaron que: “Las reservas netas se hundieron a -US$ 5.626 millones, bajando US$ 1.199 millones desde el inicio del dólar soja 4 el 4 de septiembre. Más preocupante aún, las reservas utilizables sin afectar encajes y manteniendo la deuda con el FMI performing hasta fin de mandato se ubican en US$ 328 millones y bajarán hasta US$ 196 millones por el impacto de la intervención en MEP de viernes y lunes (US$ 132 millones), asumiendo un MULC neutro."