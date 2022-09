BCRA: Jornada de compras, menos rumores, FMI y ¿Más tasas?

El "dólar soja" sigue aumentando las reservas del BCRA, este nuevo esquema estaría logrando inflar las reservas y así poder cumplir con la meta de reservas impuesta por el FMI. Y es que, en la jornada de hoy, lunes 12 de septiembre, la autoridad monetaria logró cerrar con compras por unos US$ 170 millones en el MULC, siendo US$ 292 millones los ingresados por el dólar soja. Con este último resultado, en el mes, el BCRA acumula un US$ 1.200 millones de compras netas en el mercado.