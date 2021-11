Austria, bloqueo total y Alemania amenaza con lo mismo

No hemos logrado convencer a suficientes personas para que se vacunen No hemos logrado convencer a suficientes personas para que se vacunen

Siguió

Duele que aún haya que tomar tales medidas Duele que aún haya que tomar tales medidas

Dejando de lado Austria, cuando se le preguntó a Alemania si podía descartar un bloqueo total al estilo austriaco, Jens Spahn -ministro de salud de Alemania- dijo

Ahora estamos en una situación sensible, incluso si esto produce una alerta de noticias, en la que no podemos descartar nada Ahora estamos en una situación sensible, incluso si esto produce una alerta de noticias, en la que no podemos descartar nada

Afirmando que

Estamos en una emergencia nacional Estamos en una emergencia nacional

La amenaza de nuevos cierres se produce a medida que crece el optimismo sobre los medicamentos experimentales desarrollados por Pfizer y Merck que reducen la posibilidad de hospitalización y enfermedades graves.

El viernes, el regulador de drogas de la UE dijo que estaba revisando los datos sobre la píldora COVID-19 de Pfizer para ayudar a los estados miembros a decidir sobre una adopción rápida antes de cualquier aprobación formal en toda la UE.

Los cierres inminentes pesaron sobre una variedad de sectores del mercado financiero, presionando a las acciones y al petróleo a la baja e impulsando al dólar.

De cara a la temporada navideña

A medida que los casos vuelven a aumentar, varios gobiernos europeos han comenzado a volver a imponer límites a la actividad, que van desde el bloqueo total de Austria hasta un bloqueo parcial en los Países Bajos y restricciones a los no vacunados en partes de Alemania, la República Checa y Eslovaquia.

El hecho de que los países opten o no por volver a bloquear depende de una amplia gama de factores, incluidas las tasas de vacunación, los mandatos de mascarillas y la medida en que se pongan a disposición las vacunas de refuerzo.

Alemania ha dicho que se decidirán nuevas medidas en función de cuanto las tasas de hospitalización alcancen ciertos umbrales. En Francia, el presidente Emmanuel Macron ha dejado en claro que cree que los altos niveles de vacunación deberían ser suficientes para evitar futuros bloqueos.

Gran Bretaña, con un mayor número de infecciones que la mayoría de los países de Europa, está lanzando tercer refuerzos, para compensar la disminución de la protección de las dos primeras dosis, y ayudar a mantener la economía abierta.

Si bien no se prevé que las nuevas medidas en Europa afecten a la economía tanto como los bloqueos totales del año pasado, los analistas dicen que podrían influir en la recuperación en el último trimestre, especialmente si perjudican a los sectores minorista y hotelero durante la Navidad.

Sin embargo, un bloqueo total en Alemania sería más serio.

Con respecto a esto, Michael Hewson, analista jefe de mercado de CMC. Mercados del Reino Unido.

Con Alemania ... imponiendo nuevas restricciones, cualquier pensamiento de que las vacunas ofrecerían una forma de un período navideño más normal parece haberse esfumado por ahora, al menos en Europa Con Alemania ... imponiendo nuevas restricciones, cualquier pensamiento de que las vacunas ofrecerían una forma de un período navideño más normal parece haberse esfumado por ahora, al menos en Europa

Al mismo tiempo agregó

Aunque existe el temor persistente de que esto pueda extenderse por toda la región Aunque existe el temor persistente de que esto pueda extenderse por toda la región

La presión sobre las unidades de cuidados intensivos en Alemania aún no ha alcanzado su punto máximo, dijo Spahn, quien instó a las personas a reducir los contactos para ayudar a romper la ola, dijo

Cómo resultará la Navidad, no me atrevo a decir. Solo puedo decir que depende de nosotros Cómo resultará la Navidad, no me atrevo a decir. Solo puedo decir que depende de nosotros

Por su parte, la canciller Angela Merkel dijo el jueves (18/11) que Alemania limitará gran parte de la vida pública en áreas donde los hospitales se están llenando peligrosamente de pacientes con COVID-19 a aquellos que hayan sido vacunados o se hayan recuperado de la enfermedad.