El análisis comienza a debilitarse si nos vamos a años anteriores, dado que en 2021 y 2020 la pandemia perjudicó los viajes, las vacaciones y con ello la demanda natural de pesos -o estacionalidad- en esa época del año.

¿Dónde está parado el BCRA?

Una nota de iProfesional recoge las diferentes perspectivas que se tienen sobre la entidad monetaria. El artículo destaca que: Los analistas estiman que el resultado invicto de compras en el MULC es producto de las fuertes restricciones a las importaciones que traban el acceso al dólar oficial. Sin embargo, creen que el BCRA retomará la posición vendedora en el mercado cambiario, y que eso podría suceder en la segunda mitad de enero, dado el combo de factores que presionan sobre las reservas, entre ellos el impacto de la sequía, pagos de vencimientos, menor liquidación de divisas porque se adelantaron ventas por el dólar soja.

En este sentido, detallan que el pasado lunes hubo un pago al FMI por unos US$ 624 millones y que el 30 de enero habrá otro que alcanza la cifra de los US$ 656 millones.

Mientras tanto, para la primera quincena de enero, la consultora Eco Go planteó: "las reservas internacionales aguantaron a pesar de la necesidad de amortizar capital y pagar intereses" haciendo referencia al pago a bonistas de la deuda que se efectuó el lunes (9/1) por US$ 1.020 millones y un pago de capital al FMI por otros US$ 1.300 millones.

También contribuyó al fortalecimiento de las reservas la activación del swap de monedas con China. También contribuyó al fortalecimiento de las reservas la activación del swap de monedas con China.

A pesar de esto, Eco Go distingue que la entidad monetaria tiende a "tener una posición compradora" en las primeras dos semanas de enero que:

Luego se revierte en la segunda quincena Luego se revierte en la segunda quincena

Por otro lado, el operador de cambio en PR, Gustavo Quintana, decía que: "mientras las actuales restricciones se mantengan como se vienen manteniendo, es posible que el BCRA logre saldos positivos, aunque no tendrán la magnitud de los obtenidos en diciembre". Especulando que:

"Los ingresos de los exportadores no son importantes y por lo tanto creo que el único recurso que le queda es mantener acotado el acceso a la compra de divisas"

Finalizando, tenemos las perspectivas de la consultora FMyA que planteó que: "La sequía es un hecho, solo falta saber si será suave o fuerte". Y enfatizó:

Con sequía fuerte, igual el Gobierno evitará devaluar, endureciendo el cepo Con sequía fuerte, igual el Gobierno evitará devaluar, endureciendo el cepo

