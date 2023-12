Las exportaciones de litio en dólares se duplicaron en comparación con el mismo período del año pasado. En los primeros 9 meses de 2022, el país vendió al exterior alrededor de US$ 400 millones, y este año ya superó los US$ 800 millones, según fuentes oficiales que se comunicaron con EconoJournal. Desde el gobierno piensan que, en todo el 2023, Argentina podría exportar más de US$ 1.000 millones, o sea, un 30% más que los US$ 695,9 millones exportados en todo el 2022.