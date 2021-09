Argentina es sinónimo de incertidumbre: Financial Times

El análisis de FT acerca de la tarea de Fernández es de resultado deficitario pero no por la pandemia:

Las razones de la derrota no son difíciles de encontrar. Fernández heredó una economía en recesión, pero no cumplió sus promesas de reducir la pobreza y mejorar los niveles de vida. La pobreza ha aumentado, mientras que la inflación y el desempleo siguen siendo obstinadamente altos.

Sí mencionó lo de la pandemia al corresponsal Stott un argentino consultado por el corresponsal de FT:

La economía jugó un papel mucho más importante en las primarias de lo que esperaba el gobierno", dijo Juan Cruz Díaz, director gerente de Grupo Cefeidas, una consultora de asesoría de riesgos en Buenos Aires. "El gobierno esperaba que el avance de las vacunas tuviera un efecto mayor, pero no fue así.

En el análisis de la gestión de la pandemia, para FT el problema estuvo en la economía más que en las vacunas:

Los votantes también expresaron su enojo por el manejo de la pandemia. Fernández impuso uno de los bloqueos más prolongados del mundo, lo que paralizó la economía. Pero la aplicación laxa y la necesidad de que los argentinos más pobres salieran para ganarse la vida llevaron a una disminución del cumplimiento y al aumento de las tasas de mortalidad de Covid.

La gestión de la pandemia apareció otra vez en boca de una argentina. En este caso, la socia del especiaista en marketing y communicación política Guillermo Seita:

Mariel Fornoni, directora de la consultora Management & Fit, dijo que seis de cada 10 votantes en sus encuestas estaban en desacuerdo con el manejo del gobierno de la pandemia y siete de cada 10 con su gestión económica. "Muchas personas estaban tan enojadas que no quisieron responder en absoluto", dijo.

Fornoni también mencionó a FT las fotografías de fiestas en la Quinta de Olivos durante la larga cuarentena:

La reciente publicación de fotografías que muestran a Fernández celebrando una fiesta de cumpleaños ilegal en la residencia presidencial durante el pico del encierro fue una razón clave para la ira de los votantes. "En ese momento, muchas personas tenían que despedirse de sus seres queridos por video o cerrando sus negocios, así que esto realmente tocó un nervio", dijo Fornoni. Además de un escándalo por separado sobre figuras gubernamentales bien conectadas que saltan la cola de las vacunas, reforzó la percepción de que una administración se ocupa de los suyos.

Pero lo que sorprendió al corresponsal fue la lentitud en la respuesta de parte del Presidente de la Nación, y también del Frente de Todos:

Fernández aún no ha indicado cómo responderá el gobierno a la derrota. Es probable que Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta y el poder real detrás del trono, presione por una reorganización del gabinete para impulsar la influencia de su facción de mentalidad más radical. Es poco probable que eso ayude en las urnas; a las regiones controladas por los aliados de Fernández de Kirchner les fue tan mal como a las cercanas al presidente. Pero con Argentina aún excluida de los mercados internacionales de deuda y la economía en apuros, el espacio para nuevos aumentos en el gasto público es limitado.

En cuanto a la oposición - Juntos por el Cambio, etc.-, FT le advierte que no hay para descorchar:

La oposición tiene sus propios problemas. La votación del domingo fue más una protesta que un apoyo rotundo a Juntos, a quien muchos recuerdan por manejar mal la economía en 2018-19. La sombra del impopular ex presidente Mauricio Macri se cierne sobre la coalición.

Por último, FT advierte el riesgo de más emisión de dinero espurio de aquí a noviembre:

La perspectiva incierta ayuda a explicar la silenciosa reacción inicial a la votación del domingo en los mercados financieros. Si bien el gobierno puede verse obligado a moderar la política económica, hay margen para sorpresas desagradables. Estos podrían incluir un derroche de gastos financiado mediante la impresión de dinero, más intervención en la economía o alborotos dentro del bloque peronista gobernante. Argentina es conocida por decepcionar a los inversores y es poco probable que estas elecciones sean una excepción.