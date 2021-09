Y añadió: “Algo no habremos hecho bien para que la gente no nos acompañe como esperábamos que nos acompañe. Todos escuchamos el veredicto de la gente. Evidentemente hay errores que hemos cometido, de los errores se aprende. Evidentemente hay una demanda que no hemos satisfecho y que a partir de mañana vamos a prestar atención y resolver”.