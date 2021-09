El cachetazo fue muy duro y tampoco está claro si el oficialismo podrá emitir más dinero con tamaña inflación y preocupación por el dólar. La gran encuesta evidenció que no se trata de congelar todo. Se trata de no abusar de las cuentas públicas y del tamaño del Estado. No tomar conciencia al respecto es no tomar conciencia de la gran erosión que provocó la suba generalizada de precios en los bolsillos de la clase media y baja.