Advierten que sin el Gasoducto Norte, el NOA no pasará el invierno

El gobierno entrante, que llega con amplia legitimidad democrática por el voto popular, ha anunciado que no va a haber obra pública, y hay una obra en particular a la cual le deberemos prestar mucha atención, que es la reversión del Gasoducto Norte. Y es esto porque toda la región del NOA está produciendo cada vez menos gas, y Bolivia está enviando cada vez menos gas. Y el invierno que viene va a ser crítico si esa obra no avanza El gobierno entrante, que llega con amplia legitimidad democrática por el voto popular, ha anunciado que no va a haber obra pública, y hay una obra en particular a la cual le deberemos prestar mucha atención, que es la reversión del Gasoducto Norte. Y es esto porque toda la región del NOA está produciendo cada vez menos gas, y Bolivia está enviando cada vez menos gas. Y el invierno que viene va a ser crítico si esa obra no avanza