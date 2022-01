Como detalló Rio Negro, la última adenda al contrato (que ya se renegoció cinco veces) que ya finalizó en diciembre del año pasado implicaba un suministro diario de 10,7 millones de metros cúbicos de gas (Mm³) en verano y 18 Mm³ en invierno. Estos volúmenes son a su vez una renegociación del contrato del 2020 que establecía un suministro diario todo el año de 21,3 millones de metros cúbicos diarios. Pero incluso este rango ajustado, Bolivia lo viene incumpliendo en una escala tan grande, que en algunos tramos llegó a bajas diarias de 2 Mm³.

En consecuencia, la nueva adenda que propone la Secretaría de Energía que encabeza Darío Martínez para el 2022 establece una provisión de 7 millones de metros cúbicos en el verano y la duplica en los meses del invierno. Si Bolivia no accede teóricamente se debería volver al contrato original que establecía una provisión de 23 Mm³ durante todo el año.

Si bien se habló de la posibilidad de que Argentina no firme la adenda, Darío Martínez, afirmó ayer domingo que Argentina firmará la sexta adenda del contrato original de compra -venta de gas natural vigente entre Ieasa e YPFB. Martínez descartó por ahora una posible rescisión del contrato con Bolivia como se especuló en los últimos días por el incumplimiento de la provisión de gas natural, principalmente para la época de invierno.

El costo para Argentina

En diálogo con +e, Julián Rojo, economista y director del Departamento Técnico del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi (IEA Mosconi) indicó que “hay un panorama que, con la escasez del gas de Bolivia y las restricciones para sacar el gas de Vaca Muerta, indica que va a haber un aumento de las importaciones de GNL y además, un precio muy alto, tres veces superior a los 8 dólares que se pagaron en 2021”.

Según un cálculo preliminar en base al precio de 23 dólares de GNL, el cual me parece optimista porque creo que se va a comprar un poco más arriba, me dan importaciones de GNL por casi 4000 millones de dólares e importaciones de Bolivia por 1000 millones de dólares, es decir, alrededor de 5000 millones de dólares en importación de gas.

El problema de Bolivia con el gas

El medio boliviano El Deber entrevistó al exministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, el cual mencionó que el incumplimiento boliviano viene desde hace muchos años y recordó que el estado de Bolivia tuvo que pagar una multa de US$100 millones a Brasil en el marco del contrato de gas. “Aunque no creo que se disuelva el contrato, pero el problema podría plasmarse en la compra y si puede minimizar el riesgo en no pagar multas y que los volúmenes de exportación cada vez sean menos”, remarcó.

Ya a comienzos de enero, Francesco Zaratti, analista en hidrocarburos advertía que:

Bolivia tiene que disminuir el consumo interno de gas natural en las termoeléctricas y con esa reserva cumplir el contrato con Argentina.

La producción del gas en declinación, el incumplimiento de los compromisos de exportación, el incremento de la importación de combustibles líquidos, menores ingresos por la venta de gas y la ausencia de nuevas inversiones en exploración, marcaron el 2021 del sector hidrocarburífero boliviano. El economista Mauricio Ríos García califica el 2021 como “un año perdido”, en el que el sector “va de mal en peor”, pues “el mejor momento, ya pasó”.

“Mientras pudimos atraer capital privado para invertir en exploración y mantener mercados, derrochamos lo mejor del período de auge internacional. Ahora, no sólo vamos perdiendo cuotas de mercado, sino que incluso, empieza a peligrar el abastecimiento interno”, advierte Ríos García.

El economista considera necesario el cambio a la ley y reformas estructurales. “El Modelo Económico Social Comunitario Productivo Boliviano está totalmente agotado, está colapsando”, además de enfatizar que “se ha visto una ineptitud sin precedentes en YPFB, que ni siquiera ha podido ejecutar la mitad de su presupuesto de inversión”, señala.

La petrolera boliviana propuso enviar 9 millones de metros cúbicos por día (MMm3/d) para cubrir demanda en invierno, cuando el requerimiento de la estatal Integración Energética Argentina Sociedad Anónima (IEASA) es de 14 MMm3/d.

Hoy se llevó a cabo una reunión a las 10:00 am para resolver la negociación. Ninguna de las entidades involucradas ha hecho declaraciones.