Gas de Bolivia: 30/06, el nuevo final anticipado

El plazo se achicó en ese momento un año, al 31 de diciembre del 2025. Y a principios de este año se volvió a acortar otro año más, como parte de la adenda vigente, la séptima que se negocia en este contrato

"El contrato con Bolivia finaliza el 31 de diciembre del año que viene, ese es el plazo máximo del contrato, el 31 de diciembre de 2024", recordó Gerez.

Pero "las partes ya están entendiendo que, realizada la obra de la reversión del Gasoducto Norte, la disponibilidad por parte del gas boliviano de Argentina no va a ser necesaria porque Argentina ya puede cubrir esos volúmenes enviando gas desde Vaca Muerta".

Bolivia tendrá que buscar nuevos mercados para su gas- El contrato de importación de gas desde Bolivia siempre fue polémico...

Cabe recordar que el contrato de importación desde Bolivia siempre fue polémico, con negociaciones tirantes, denuncias de incumplimientos de envío y de faltas de pago, y en los últimos años se sumaron complicaciones por la caída de la producción de Bolivia y la consiguiente prioridad que le dieron al contrato con Brasil, por sobre el local.

"Desde Enarsa somos los titulares del contrato de importación de gas de Bolivia por lo que tenemos un conocimiento bastante acabado de cómo viene la producción de gas de Bolivia", contó Gerez:

Hoy por hoy estamos en un escenario en el que YPFB nos ha notificado que quiere firmar un contrato interrumpible. Esto significa te mando gas si tengo gas y si no tengo no te mando, y eso pone en riesgo todo el abastecimiento del norte argentino Hoy por hoy estamos en un escenario en el que YPFB nos ha notificado que quiere firmar un contrato interrumpible. Esto significa te mando gas si tengo gas y si no tengo no te mando, y eso pone en riesgo todo el abastecimiento del norte argentino

Esa situación no solo marcó la premura con la que deberá realizarse la reversión del Gasoducto Norte, para permitir reemplazar el gas que no llegará de Bolivia con producción de Vaca Muerta, sino que además traza los límites de la negociación que se encara para el último semestre del contrato. Puntualmente, desde Enarsa se busca que YPFB entregue en forma firme un piso de entre 4 y 6 millones de metros cúbicos por día, que permitan garantizar la demanda de las provincias del norte.

Es que el problema no está solo en el invierno del año que viene, sino todo el año, ya que de la provisión de gas natural dependen casi todas las centrales térmicas de esas provincias Es que el problema no está solo en el invierno del año que viene, sino todo el año, ya que de la provisión de gas natural dependen casi todas las centrales térmicas de esas provincias

Actualmente, una parte considerable de esas centrales ya se encuentran fuera de funcionamiento, al menos en este invierno. Pero a medida que baje la entrega de Bolivia o si la misma se vuelve interrumpible como plantean desde el gobierno de Luis Arce, el riesgo ya no es solo que estas centrales térmicas dejen de funcionar, sino que incluso puedan afectar a todo el sistema eléctrico del país, ya que en conjunto superan el 10% de la potencia instalada de Argentina.

Otras noticias de Urgente24

