Carolina Losada no aclare, que oscurece

El nombre de Druetta cobró trascendencia por los audios que difundió el ex ministro de Seguridad provincial, Marcelo Sain, de los legisladores provinciales Maxi Pullaro y Lisandro Enrico. También se registraron conversaciones de Druetta con Leandro Corti, ex ministro de Antonio Bonfatti y asesor del propio Sain durante su gestión en la cartera.

A fines de mayo 2023, Losada señaló: “Yo no soy la candidata del narcotráfico. Por eso se están financiando campañas sucias en mi contra. Son personas oscuras, que siempre fueron oscuras, y que les molesta que yo venga a poner la luz sobre ellos. Hay audios que los comprometen, donde aparecen acomodando a policías que luego terminaron presos por narcotráfico”.

También había afirmado que, si perdía en la interna, luego no caminaría junto a Pullaro en la campaña para las elecciones generales de septiembre.

En la entrevista, ella volvió a la carga con su autodesmentido: “Te repito que yo no dije lo que vos estás diciendo, te desafío a que busques el tape. Aprender, aprendo todos los días de mi vida, boquear no boqueo”.

La rosarina agregó que algunas de sus declaraciones fueron sacadas de contexto: “Soy periodista y sé perfectamente cómo funciona. Sé que muchas veces en un título y en una bajada se pone una cosa porque es ganchera y cuando uno lee la nota completa, que es lo que la mayoría no hace y quizás los periodistas sí, está todo lo que uno dijo”.

Losada sostuvo que, pese a mostrarse públicamente en una reunión, no está “haciendo campaña” junto a Pullaro:

Me saqué una foto con él, la idea nuestra es poder, de alguna forma, apoyar todo aquello que esté bien y criticar todo lo que esté mal en el gobierno de Pullaro. Quiero que sea el gobernador. Me saqué una foto con él, la idea nuestra es poder, de alguna forma, apoyar todo aquello que esté bien y criticar todo lo que esté mal en el gobierno de Pullaro. Quiero que sea el gobernador.

O sea sí pero no, y no es 'ganchero' sino la interpretación cruda de esta frase anterior.

Visitas

Sucedió que la candidata a Presidente por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, pasó este martes 29/08 por Rosario, acompañando a Maximiliano Pullaro y Pablo Javkin, también aspirantes a gobernador e intendente, respectivamente.

En la Plazoleta de la Paz, de Grandoli y Lamadrid, Bullrich saludó a los vecinos que se acercaron y les presentó su propuesta de seguridad.

"En Rosario se ha generado en estos últimos 4 años un retroceso muy fuerte y nosotros habíamos logrado que la gente se sintiese mucho más segura. Maximiliano Pullaro, como ministro de Seguridad de Miguel Lifschitz, lamentablemente fallecido, y yo como ministra de Seguridad, lideramos ese proceso y ahora da mucha lástima el retroceso. Por eso tenemos que actuar con mucha más fuerza, más velocidad, para estar el 11 de diciembre poniendo en marcha acá el operativo más importante".

"Nosotros teníamos el mapa de todas las bandas y yo he visto hace poco tiempo el mapa de las bandas y sigue más o menos parecido. Quiere decir que es cuestión de ir a buscarlas, de hacer las conexiones, hoy hay mucha tecnología para poder hacer esas conexiones y con un buen equipo de inteligencia criminal de la provincia de Santa Fe, de las fiscalías y de las fuerzas federales vamos a poder lograr rápidamente ir a las madrigueras. Lo que tenemos que hacer es impedir el movimiento, no puede ser que salgan a la noche con una moto, a la mañana o al mediodía, a cualquier hora y maten gente".

Luego, el candidato a gobernador Maximiliano Pullaro visitó los estudios de El Tres y se refirió a los ejes de su plan de seguridad y otros puntos de su programa de gobierno en caso de ser electo.

En diálogo con la periodista Almudena Munera Muñoz, Pullaro dijo que su programa consistirá en “sacar la policía a la calle, ya que Rosario ha perdido mucha capacidad preventiva” y se encargará de “reordenar los recursos operativos, logísticos y recursos humanos” de seguridad.

“Hay que retomar las investigaciones criminales complejas, el gobierno de (Omar) Perotti no ha ido sobre ninguna organización criminal”. Luego añadió como 3er. eje “controlar las cárceles” porque “no puede ser que un preso tenga teléfonos celulares y cometan delitos desde allí".

Apuesto a que la presidenta sea Patricia Bullrich porque comparto valores, un programa de gobierno y gestioné junto a ella la seguridad. Yo en la provincia y ella en la Nación. Pero sea quien sea voy a tener una buena relación institucional. Más de lo que el kirchnerismo perjudicó a la provincia (Javier Milei) no lo va a poder hacer. Prefiero que gane Bullrich pero si Bullrich no entraría al balotaje siempre entiendo que la peor alternativa para Santa Fe es un gobierno nacional que ha saqueado la provincia. El kirchnerismo es lo peor que nos puede pasar. Apuesto a que la presidenta sea Patricia Bullrich porque comparto valores, un programa de gobierno y gestioné junto a ella la seguridad. Yo en la provincia y ella en la Nación. Pero sea quien sea voy a tener una buena relación institucional. Más de lo que el kirchnerismo perjudicó a la provincia (Javier Milei) no lo va a poder hacer. Prefiero que gane Bullrich pero si Bullrich no entraría al balotaje siempre entiendo que la peor alternativa para Santa Fe es un gobierno nacional que ha saqueado la provincia. El kirchnerismo es lo peor que nos puede pasar.

Periodista: -¿En un hipotético balotaje entre Javier Milei y Sergio Massa se inclinaría por Javier Milei, entonces?.

Respuesta: -Absolutamente.

--------------

