La nueva reglamentación, que no debe pasar por el Congreso porque no es una modificación de la ley, sino el uso de atribuciones que concede el artículo 21 de la actual norma que rige el impuesto, sumaría una cuota de entre 15% y 25% de anticipo en el año La nueva reglamentación, que no debe pasar por el Congreso porque no es una modificación de la ley, sino el uso de atribuciones que concede el artículo 21 de la actual norma que rige el impuesto, sumaría una cuota de entre 15% y 25% de anticipo en el año

"A diferencia del Impuesto a la Riqueza o la Renta Extraordinaria -que Martín Guzmán impulsaría en el Congreso- no suma fondos frescos a las arcas públicas, sino que adelanta parte de lo que una 1911 compañías deberían pagar el año que viene por Ganancias", confirmó.

El periodista Francisco Jueguen agregó que el objetivo a recaudar sería de unos $200.000 millones y, tal como lo expresó en su cuenta de Twitter, el economista Fernando Marull hizo los deberes:

Es mucha plata para eso. $200.000 millones para un a bono a 7 millones de jubilados son $29.000 cada uno. Los bonos son menores. Todas medidas contra la clase media (tarifas) o las empresas (que son las que crean empleo para esa clase media). Ni un recorte para ellos mismos. Viven en un universo paralelo al de la gente Es mucha plata para eso. $200.000 millones para un a bono a 7 millones de jubilados son $29.000 cada uno. Los bonos son menores. Todas medidas contra la clase media (tarifas) o las empresas (que son las que crean empleo para esa clase media). Ni un recorte para ellos mismos. Viven en un universo paralelo al de la gente

En el campo ya advierten otra suba de precios por esto

El portal especializado, Bichos de campo, en permanente diálogo con productores y exportadoras de granos, subrayó:

"El proyecto para gravar la supuesta 'renta inesperada', ahora reconvertido en un anticipo extraordinario del impuesto a las Ganancias, deberá ser abonado por las grandes compañías agroindustriales que son las compradoras de casi la totalidad de las cosechas argentinas, con lo cual el nuevo tributo terminará indefectiblemente impactando en el sistema de formación de precios agrícola s.

En otra palabras: se tratará del cuarto factor “desacoplador” de precios agrícolas, dado que a la fecha los tres vigentes son los derechos de exportación, retenciones “cambiarias” y retenciones “encubiertas” (fideicomisos).

Lo que aquí está quedando claro es que los pesos ya no le sirven ni al Estado Nacional porque, al momento de recaudar, ya se licuaron, por lo que lejos de bajar el gasto público, ahora se impone una nueva dinámica: cobrarlos antes de producir o consumir.

