Acuerdo con el FMI: "El sablazo en subsidios es imposible"

“Cuando el Fondo te da un acuerdo a diez años te pide que en el transcurso de ese acuerdo que se supone es el que más te ayuda, te pide que el país vaya teniendo reforma estructural”, agregó.

¿Reformas tributarias, laborales y previsionales?

Según Carlos Melconian, el plan que negocia el Gobierno con al Fondo “significaría que esta política tributaria no puede continuar, que esta relación laboral no puede continuar, que el problema previsional no puede continuar”.

En el escenario hipotético de un acuerdo con el FMI, Melconián indicó que debería comenzar la parte de la política fiscal: “El sendero fiscal y monetario, el sendero de precios relativos y fundamentalmente el sendero de reservas internacionales”.

“El Fondo nunca va a mencionar explícitamente el tipo de cambio, la tasa de inflación o el crecimiento económico. Pero son variables que cuando empiezan a tirar números y hacer correr el modelito en una planilla Excel aparecen”, agregó.

Subsidios y recortes del gasto

En cuanto al tema más sensible del gobierno, el ajuste, Melconián advirtió: “Dentro del gasto público hay distintos rubros y el foco está en el gasto social, los planes, lo jubilatorio y los subsidios ” y agregó: “Para que eso baje o vaya por debajo de la recaudación y no querés tocar otro rubro de gastos, el sablazo a los subsidios es imposible”.

“Todas esas definiciones, van a ir por los subsidios, los van a segmentar, lo que ocurre es que después cuando te pones a tirar números donde el gasto público tiene que ir por debajo de los ingresos se soluciona con las tarifas a los ricos es que no miran los números”, ironizó.